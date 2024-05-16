Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як економити електроенергію в умовах її здорожчання: ефективні поради

Як економити електроенергію в умовах її здорожчання: ефективні поради

Як заощадити електроенергію

Як, дотримуючись простих правил, зекономити на світлі

Розповідаємо, як можна зекономити та не платити великі гроші за світло. 

 Насамперед це можна зробити в домашніх умовах, скоротивши споживання електроенергії.

 Правила, системне виконання яких дозволить заощадити до 15% електроенергії 

  • Залишаючи приміщення, завжди вимикайте світло.

  • Регулярно протирайте лампочки та плафони. Мало хто знає, що пил здатен «з'їдати» до 20% світла. 

  • Використовуйте світлодіодні енергоощадні лампочки. 

  • Боротьба з пилом та брудом на вікнах також допомагає зекономити електроенергію - частіше їх мийте, щоб природне світло потрапляло до приміщення  і не доводилося лишній раз вмикати освітлення. 

  • Щоб зекономити на роботі кондиціонера у спеку,  вночі відчиняйте вікна, а вдень їх завішуйте.  Відчинені вночі вікна допоможуть знизити температуру, а завішені вдень штори —  збережуть прохолоду. 

  • Регулярно розморожуйте холодильник. Якщо на стінках пристрою утворюється лід та сніг, це підвищує його енергоспоживання на 15-20%. Також не ставте в холодильник гарячі страви. У такому разі, щоб підтримати задану температуру, холодильник витрачатиме набагато більше електроенергії.

  • Повністю відключайте побутову техніку від мережі. Такі прилади, як телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник працюють  у фоновому режимі, тобто витрачають електроенергію, навіть коли ними не користуються. 

  • Не залишайте комп’ютер у режимі очікування на цілий день чи ніч. В такому стані його можна залишати, якщо ви відлучаєтесь від робочого місця на декілька хвилин.

  • За можливості використовуйте прилади із позначками «А» або «А+», які  допоможуть заощадити до 30-50% електроенергії.

  • Переведіть бойлер на економний режим. Важливо своєчасно виконувати техобслуговування пристрою.

  • Побутові прилади, що стоять близько один від одного, накопичують електроенергію, забезпечте оптимальну відстань між ними.  Холодильник не повинен близько стояти біля плити, колонки, бойлера для нагрівання води, нагрівача чи батареї. 

  • Нарешті влітку спробуйте прати в холодній воді, для цього зараз існує безліч спеціальних засобів.  Таким чином ви зможете запобігати вицвітанню одягу та заощадите на електроенергії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація