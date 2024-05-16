Як економити електроенергію в умовах її здорожчання: ефективні поради

Як, дотримуючись простих правил, зекономити на світлі
Розповідаємо, як можна зекономити та не платити великі гроші за світло.
Насамперед це можна зробити в домашніх умовах, скоротивши споживання електроенергії.
Правила, системне виконання яких дозволить заощадити до 15% електроенергії
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Залишаючи приміщення, завжди вимикайте світло.
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Регулярно протирайте лампочки та плафони. Мало хто знає, що пил здатен «з'їдати» до 20% світла.
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Використовуйте світлодіодні енергоощадні лампочки.
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Боротьба з пилом та брудом на вікнах також допомагає зекономити електроенергію - частіше їх мийте, щоб природне світло потрапляло до приміщення і не доводилося лишній раз вмикати освітлення.
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Щоб зекономити на роботі кондиціонера у спеку, вночі відчиняйте вікна, а вдень їх завішуйте. Відчинені вночі вікна допоможуть знизити температуру, а завішені вдень штори — збережуть прохолоду.
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Регулярно розморожуйте холодильник. Якщо на стінках пристрою утворюється лід та сніг, це підвищує його енергоспоживання на 15-20%. Також не ставте в холодильник гарячі страви. У такому разі, щоб підтримати задану температуру, холодильник витрачатиме набагато більше електроенергії.
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Повністю відключайте побутову техніку від мережі. Такі прилади, як телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник працюють у фоновому режимі, тобто витрачають електроенергію, навіть коли ними не користуються.
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Не залишайте комп’ютер у режимі очікування на цілий день чи ніч. В такому стані його можна залишати, якщо ви відлучаєтесь від робочого місця на декілька хвилин.
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За можливості використовуйте прилади із позначками «А» або «А+», які допоможуть заощадити до 30-50% електроенергії.
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Переведіть бойлер на економний режим. Важливо своєчасно виконувати техобслуговування пристрою.
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Побутові прилади, що стоять близько один від одного, накопичують електроенергію, забезпечте оптимальну відстань між ними. Холодильник не повинен близько стояти біля плити, колонки, бойлера для нагрівання води, нагрівача чи батареї.
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Нарешті влітку спробуйте прати в холодній воді, для цього зараз існує безліч спеціальних засобів. Таким чином ви зможете запобігати вицвітанню одягу та заощадите на електроенергії.
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