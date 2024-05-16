Як економити електроенергію в умовах її здорожчання: ефективні поради

Розповідаємо, як можна зекономити та не платити великі гроші за світло.

Насамперед це можна зробити в домашніх умовах, скоротивши споживання електроенергії.

Залишаючи приміщення, завжди вимикайте світло.

Регулярно протирайте лампочки та плафони. Мало хто знає, що пил здатен «з'їдати» до 20% світла.

Використовуйте світлодіодні енергоощадні лампочки.

Боротьба з пилом та брудом на вікнах також допомагає зекономити електроенергію - частіше їх мийте, щоб природне світло потрапляло до приміщення і не доводилося лишній раз вмикати освітлення.

Щоб зекономити на роботі кондиціонера у спеку, вночі відчиняйте вікна, а вдень їх завішуйте. Відчинені вночі вікна допоможуть знизити температуру, а завішені вдень штори — збережуть прохолоду.

Регулярно розморожуйте холодильник. Якщо на стінках пристрою утворюється лід та сніг, це підвищує його енергоспоживання на 15-20%. Також не ставте в холодильник гарячі страви. У такому разі, щоб підтримати задану температуру, холодильник витрачатиме набагато більше електроенергії.

Повністю відключайте побутову техніку від мережі. Такі прилади, як телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник працюють у фоновому режимі, тобто витрачають електроенергію, навіть коли ними не користуються.

Не залишайте комп’ютер у режимі очікування на цілий день чи ніч. В такому стані його можна залишати, якщо ви відлучаєтесь від робочого місця на декілька хвилин.

За можливості використовуйте прилади із позначками «А» або «А+», які допоможуть заощадити до 30-50% електроенергії.

Переведіть бойлер на економний режим. Важливо своєчасно виконувати техобслуговування пристрою.

Побутові прилади, що стоять близько один від одного, накопичують електроенергію, забезпечте оптимальну відстань між ними. Холодильник не повинен близько стояти біля плити, колонки, бойлера для нагрівання води, нагрівача чи батареї.