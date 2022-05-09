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Як евакуюватись з Харкова 10 травня: графік руху потягів у межах України

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Як евакуюватись з Харкова 10 травня: графік руху потягів у межах України

УНІАН

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків.

А тому влада міста закликає харків'ян не перебувати на вулиці без нагальних потреб. Також за можливості все ж краще евакуюватись у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом або залізницею. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 10 травня: 

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
  • 15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 18:53 21/22 Київ-Пас - Львів
  • 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
  • 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 7/8 Кропивницький - Одеса-Головна

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