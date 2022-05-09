Як евакуюватись з Харкова 10 травня: графік руху потягів у межах України

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків.

А тому влада міста закликає харків'ян не перебувати на вулиці без нагальних потреб. Також за можливості все ж краще евакуюватись у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом або залізницею.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 10 травня:

08:30 753 Харків-Пас - Львів

13:55 46/45 Лозова - Ужгород

15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

18:53 21/22 Київ-Пас - Львів

19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро

21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 7/8 Кропивницький - Одеса-Головна

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