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Як евакуюватись з Харкова 11 травня: графік руху потягів у межах України

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Як евакуюватись з Харкова 11 травня: графік руху потягів у межах України

Харків і надалі перебуває під загрозою постійних обстрілів зі сторони Росії.

А тому за можливості з міста все таки краще евакуюватись у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом або ж залізницею. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 11 травня: 

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
  • 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
  • 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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