Як евакуюватись з Харкова 11 травня: графік руху потягів у межах України

Харків і надалі перебуває під загрозою постійних обстрілів зі сторони Росії.
А тому за можливості з міста все таки краще евакуюватись у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом або ж залізницею.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 11 травня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
- 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
- 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький
Читайте також:
- Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 11 травня
- Війна в Україні: у Генштабі повідомили про переміщення білоруських військ
- Путін може оголосити воєнний стан та розв'язати війну у Придністров’ї - Сенат США