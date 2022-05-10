Як евакуюватись з Харкова 11 травня: графік руху потягів у межах України

Як евакуюватись з Харкова 11 травня: графік руху потягів у межах України

Харків і надалі перебуває під загрозою постійних обстрілів зі сторони Росії.

А тому за можливості з міста все таки краще евакуюватись у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом або ж залізницею.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 11 травня:

08:30 753 Харків-Пас - Львів

13:55 46/45 Лозова - Ужгород

15:06 17/18 Львів - Знам’янка

18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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