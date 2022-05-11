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Як евакуюватись з Харкова 12 травня: графік руху потягів у межах України

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Як евакуюватись з Харкова 12 травня: графік руху потягів у межах України

Фото: УНІАН

Через успішні контрнаступальні дії Збройних сил України російські окупанти більше не обстрілюють Харків із артилерії.

Проте і досі існує загроза ракетних ударів по місту. А тому за можливості з Харкова все таки краще евакуюватись до безпечніших місць. Зробити це можна приватним транспортом або ж залізницею. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних потягів із Харкова на 12 травня:

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
  • 15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 17:07 92/91 Роздільна-1 - Знам’янка
  • 18:53 21/22 Київ-Пас - Львів
  • 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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