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Як евакуюватись з Харкова 13 травня: графік руху потягів у межах України

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Як евакуюватись з Харкова 13 травня: графік руху потягів у межах України

Фото: Getty Images

У Харкові стає все спокійніше і місцеві жителі повертаються додому, проте у місті все ще небезпечно перебувати.

У Харкові досі існує загроза ракетних ударів по місту. А тому за можливості з Харкова все таки краще евакуюватись до безпечніших місць. Зробити це можна приватним транспортом або ж залізницею. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних потягів із Харкова на 13 травня:

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
  • 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
  • 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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