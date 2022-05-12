Як евакуюватись з Харкова 13 травня: графік руху потягів у межах України

У Харкові стає все спокійніше і місцеві жителі повертаються додому, проте у місті все ще небезпечно перебувати.
У Харкові досі існує загроза ракетних ударів по місту. А тому за можливості з Харкова все таки краще евакуюватись до безпечніших місць. Зробити це можна приватним транспортом або ж залізницею.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних потягів із Харкова на 13 травня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
- 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
- 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький
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