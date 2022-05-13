Як евакуюватись з Харкова 14 травня: графік руху потягів у межах України

Як евакуюватись з Харкова 14 травня: графік руху потягів у межах України

У Харкові зараз відносно безпечно перебувати, проте і надалі існує загроза ракетних ударів зі сторони РФ.

А тому за можливості з Харкова все таки краще евакуюватись до безпечніших місць. Зробити це можна приватним транспортом або ж залізницею.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних потягів із Харкова на 14 травня:

08:30 753 Харків-Пас - Львів

13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород

15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

17:07 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна

18:53 21/22 Київ-Пас - Львів

21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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