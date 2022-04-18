Як евакуюватись з Харкова 19 квітня: перелік потягів у межах України

"Укрзалізниця" опублікувала перелік потягів, які курсують з Харкова.
Харків перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. А тому поки краще знайти можливість виїхати з міста у безпечніше місце.
Поки безпечно з Харкова можна евакуюватись залізницею. Також це можна зробити приватним транспортом.
"Укрзалізниця" опублікувала перелік потягів, які курсують з Харкова.
Безкоштовні евакуаційні потяги з Харкова 19 квітня:
- 11:30 209/210 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
- 21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
- 21:43 8/7 Харків-Пас Одеса-Головна.
Зазначимо, що частина поїздів курсують нерегулярно. Час найкраще уточнювати на залізничному вокзалі.
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