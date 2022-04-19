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Як евакуюватись з Харкова 20 квітня: перелік потягів у межах України

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Як евакуюватись з Харкова 20 квітня: перелік потягів у межах України

pixabay.com

Харків перебуває під постійними обстрілами російських окупантів.

У місті через це гинуть мирні мешканці, а тому люди можуть евакуюватись у безпечніші міста.

"Укрзалізниця" опублікувала перелік евакуаційних рейсів з Харкова, які заплановані на 20 квітня: 

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород
  • 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
  • 14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 16:13 111/112 Харків-Пас - Львів
  • 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
  • 20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець
  • 21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький
  • 21:43 8/7 Харків-Пас - Одеса-Головна
  • 22:40 45/46 Ужгород - Лозова

Наявність квитків на евакуаційні рейси варто уточнювати на місцевому вокзалі. Перевага на ці потяги надається жінкам та дітям. Також з міста можна виїхати власним транспортом. 

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