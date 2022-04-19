Як евакуюватись з Харкова 20 квітня: перелік потягів у межах України

Харків перебуває під постійними обстрілами російських окупантів.
У місті через це гинуть мирні мешканці, а тому люди можуть евакуюватись у безпечніші міста.
"Укрзалізниця" опублікувала перелік евакуаційних рейсів з Харкова, які заплановані на 20 квітня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород
- 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
- 14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 16:13 111/112 Харків-Пас - Львів
- 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
- 20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець
- 21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький
- 21:43 8/7 Харків-Пас - Одеса-Головна
- 22:40 45/46 Ужгород - Лозова
Наявність квитків на евакуаційні рейси варто уточнювати на місцевому вокзалі. Перевага на ці потяги надається жінкам та дітям. Також з міста можна виїхати власним транспортом.
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