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Як евакуюватись з Харкова 21 квітня: перелік потягів у межах України

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Як евакуюватись з Харкова 21 квітня: перелік потягів у межах України

Associated Press

У Харкові через інтенсивні бойові дії все ще небезпечно перебувати та краще евакуюватись в інше місце.

З міста регулярно їздять евакуаційні потяги, якими можна виїхати у західні області України. Також місто можна покинути на власному транспорті. 

"Укрзалізниця" опублікувала перелік евакуаційних потягів на 21 квітня: 

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 11:30 209/210 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
  • 14:58 17/18 Полтава Півд - Ім. Т.Шевченка
  • 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
  • 21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький
  • 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна
  • 22:40 45/46 Ужгород - Лозова

Наголошуємо, що через бойові дії час руху потягів може змінюватись. Це варто уточнювати на місцевому вокзалі. Евакуаційні потяги першочергово перевозять дітей та жінок. 

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