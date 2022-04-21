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Як евакуюватись з Харкова 22 квітня: перелік потягів у межах України

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Як евакуюватись з Харкова 22 квітня: перелік потягів у межах України

Getty Images

Харків перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, а тому перебувати у місті небезпечно.

Поки тривають активні бойові дії жителям міста все ж краще перебувати у безпечніших місцях. Наразі виїхати з Харкова можна залізницею та приватними автомобілями. 

"Укрзалізниця" опублікувала перелік евакуаційних рейсів з Харкова на 22 квітня. 

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород
  • 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
  • 14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 16:13 111/112 Харків-Пас - Львів
  • 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
  • 20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець
  • 21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький
  • 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна

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