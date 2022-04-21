Як евакуюватись з Харкова 22 квітня: перелік потягів у межах України

Як евакуюватись з Харкова 22 квітня: перелік потягів у межах України

Харків перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, а тому перебувати у місті небезпечно.

Поки тривають активні бойові дії жителям міста все ж краще перебувати у безпечніших місцях. Наразі виїхати з Харкова можна залізницею та приватними автомобілями.

"Укрзалізниця" опублікувала перелік евакуаційних рейсів з Харкова на 22 квітня.

08:30 753 Харків-Пас - Львів

11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород

13:55 46/45 Лозова - Ужгород

14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

16:13 111/112 Харків-Пас - Львів

19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро

20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець

21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький

21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна

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