Як евакуюватись з Харкова 22 квітня: перелік потягів у межах України

Харків перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, а тому перебувати у місті небезпечно.
Поки тривають активні бойові дії жителям міста все ж краще перебувати у безпечніших місцях. Наразі виїхати з Харкова можна залізницею та приватними автомобілями.
"Укрзалізниця" опублікувала перелік евакуаційних рейсів з Харкова на 22 квітня.
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород
- 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
- 14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 16:13 111/112 Харків-Пас - Львів
- 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
- 20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець
- 21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький
- 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна
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