Як евакуюватись з Харкова 23 квітня: графік руху потягів у межах України

Як евакуюватись з Харкова 23 квітня: графік руху потягів у межах України

Харків через постійні обстріли з боку російських окупантів все ще залишається небезпечним місцем.

А тому за можливості краще все ж виїхати з міста. Для цього є евакуаційні потяги, якими можна виїхати безкоштовно. Також покинути Харків можна на власному транспорті.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних потягів з Харкова на 23 квітня:

08:30 753 Харків-Пас - Львів

11:30 209/210 Харків-Пас - Івано-Франківськ

13:55 46/45 Лозова - Ужгород

14:58 17/18 Полтава Півд - Ім. Т.Шевченка

18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро

21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький

21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна

Як зазначається, графік руху потягів може змінюватись залежно від бойових дій. Евакуаційні потяги першочергово перевозять жінок та дітей.

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