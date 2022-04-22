Як евакуюватись з Харкова 23 квітня: графік руху потягів у межах України

Харків через постійні обстріли з боку російських окупантів все ще залишається небезпечним місцем.
А тому за можливості краще все ж виїхати з міста. Для цього є евакуаційні потяги, якими можна виїхати безкоштовно. Також покинути Харків можна на власному транспорті.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних потягів з Харкова на 23 квітня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 11:30 209/210 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
- 14:58 17/18 Полтава Півд - Ім. Т.Шевченка
- 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
- 21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький
- 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна
Як зазначається, графік руху потягів може змінюватись залежно від бойових дій. Евакуаційні потяги першочергово перевозять жінок та дітей.
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