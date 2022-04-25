Як евакуюватись з Харкова 26 квітня: графік руху потягів у межах України

Як евакуюватись з Харкова 26 квітня: графік руху потягів у межах України

У Харкові через постійні обстріли з боку російських вбивць все ще небезпечно перебувати.

А тому за нагоди з міста краще евакуюватись власним транспортом або ж потягами.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 26 квітня:

08:30 753 Харків-Пас - Львів

11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород

13:55 46/45 Лозова - Ужгород

14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

16:13 111/112 Харків-Пас - Львів

19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро

20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець

21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна

Час руху потягів може змінюватись через обстріли російськими окупантами.

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