Як евакуюватись з Харкова 26 квітня: графік руху потягів у межах України

У Харкові через постійні обстріли з боку російських вбивць все ще небезпечно перебувати.
А тому за нагоди з міста краще евакуюватись власним транспортом або ж потягами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 26 квітня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород
- 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
- 14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 16:13 111/112 Харків-Пас - Львів
- 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
- 20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець
- 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна
Час руху потягів може змінюватись через обстріли російськими окупантами.
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