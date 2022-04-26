Як евакуюватись з Харкова 27 квітня: графік руху потягів у межах України

Харків все ще залишається небезпечним містом, оскільки його постійно обстрілюють російські окупанти.
А тому за можливості все ж краще виїхати у безпечніші міста.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 27 квітня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
- 14:58 17/18 Полтава Півд - Ім. Т.Шевченка
- 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
- 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна
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