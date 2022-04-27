Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як евакуюватись з Харкова 28 квітня: графік руху потягів у межах України

Дата публікації
Перегляди
352
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як евакуюватись з Харкова 28 квітня: графік руху потягів у межах України

gettyimages.com

Житлові райони Харкова та області щодня потрапляють під обстріли російських окупантів.

А тому за нагоди жителям міста все ж краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна власним транспортом або ж залізничним. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 28 квітня:

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород
  • 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
  • 14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 16:13 111/112 Харків-Пас - Львів
  • 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
  • 20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець
  • 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна

Читайте також:

Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі

Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі
Наступна публікація