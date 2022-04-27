Як евакуюватись з Харкова 28 квітня: графік руху потягів у межах України

Житлові райони Харкова та області щодня потрапляють під обстріли російських окупантів.
А тому за нагоди жителям міста все ж краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна власним транспортом або ж залізничним.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 28 квітня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород
- 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
- 14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 16:13 111/112 Харків-Пас - Львів
- 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
- 20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець
- 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна
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