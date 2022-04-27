Як евакуюватись з Харкова 28 квітня: графік руху потягів у межах України

Житлові райони Харкова та області щодня потрапляють під обстріли російських окупантів.

А тому за нагоди жителям міста все ж краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна власним транспортом або ж залізничним.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 28 квітня:

08:30 753 Харків-Пас - Львів

11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород

13:55 46/45 Лозова - Ужгород

14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

16:13 111/112 Харків-Пас - Львів

19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро

20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець

21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна

Читайте також: