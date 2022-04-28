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Як евакуюватись з Харкова 29 квітня: графік руху потягів у межах України

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Як евакуюватись з Харкова 29 квітня: графік руху потягів у межах України

Управління ДСНС у Харківській області

Харків та область і надалі залишаються під постійними обстрілами російських окупантів.

А тому для цивільних жителів все ж краще евакуюватись у безпечніше місце. Наразі з міста можна виїхати залізничним та приватним транспортом. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 29 квітня:

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
  • 14:58 17/18 Полтава - Півд Ім. Т.Шевченка
  • 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
  • 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 8/7 Кропивницький Одеса-Головна

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