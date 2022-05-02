Як евакуюватись з Харкова 3 травня: графік руху потягів у межах України

Російські окупанти щодня обстрілюють Харків.
А тому жителям міста все ж краще переїхати у безпечніші місця. Зробити це можна потягами або громадським транспортом.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 3 травня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
- 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
- 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна
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