Як евакуюватись з Харкова 4 травня: графік руху потягів у межах України

Харків все ще перебуває під постійною загрозою обстрілів.
А тому наразі з міста краще виїхати евакуаційними потягами або приватним транспортом.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 4 травня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
- 15:06 15/16 Львів - Ім. Т.Шевченка
- 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
- 20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець
- 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна
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