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Як евакуюватись з Харкова 4 травня: графік руху потягів у межах України

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Як евакуюватись з Харкова 4 травня: графік руху потягів у межах України

Getty Images

Харків все ще перебуває під постійною загрозою обстрілів.

А тому наразі з міста краще виїхати евакуаційними потягами або приватним транспортом. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 4 травня: 

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
  • 15:06 15/16 Львів - Ім. Т.Шевченка
  • 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
  • 20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець
  • 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна

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