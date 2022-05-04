Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як евакуюватись з Харкова 5 травня: графік руху потягів у межах України

Дата публікації
Перегляди
203
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як евакуюватись з Харкова 5 травня: графік руху потягів у межах України

pixabay.com

Харків все ще перебуває під постійною загрозою ракетних та артилерійських обстрілів зі сторони Росії.

А тому зараз з міста краще виїхати евакуаційними потягами або приватним транспортом. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 5 травня: 

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
  • 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
  • 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
  • 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна

Читайте також:

Кого із відомих українців найкрасивіший за версією дітей

Кого із відомих українців найкрасивіший за версією дітей
Наступна публікація