Як евакуюватись з Харкова 7 травня: графік руху потягів у межах України

Харків постійно перебуває під загрозою артилерійських, ракетних та авіаударів.
Місцева влада закликає тих жителів міста, які залишаються вдома, не перебувати на вулиці. Також за можливості все ж краще евакуюватись у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом або залізницею. Наявність громадського транспорту краще уточнити у перевізників.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 7 травня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 13:55 46/45 Лозова - Ужгород
- 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
- 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
- 21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна
Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси, а саме: "Приват Банк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.
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