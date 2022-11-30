Як хочуть змінити правила для ФОПів: спрощена система оподаткування, ніяких контактів з податковою

Зареєстрований закон, який дозволить ФОПам неплатникам ПДВ без найманих працівників вести звітність та взаємодію з податковою у спрощеному режимі, не перейматися за подачу звітності, сплату податків та взаємодію з податковою.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Згідно з зареєстрованим законопроєктом № 8226 ФОПи 3-ї групи без найманих працівників можуть обрати спрощену систему з податковим агентом-банком. Що це дасть? Все буде автоматизовано, "ніяких пропущених дедлайнів та неприємностей з податковою", ФОП буде просто працювати та отримувати гроші на рахунок, а все інше буде робити банк.
Згідно з законом банк автоматично буде:
- вираховувати єдиний податок,
- знімати ЄСВ (сума має бути на рахунку на 1-ше число кожного місяця),
- надавати податковій інформацію про надходження.
Для цього потрібно буде лише:
- подати заявку на реєстрацію таким "спрощенцем" онлайн,
- відкрити у такий же спосіб спецрахунок у банку.
Ідея спростить роботу великій кількості айтівців, маркетологів, консультантів чи їх бухгалтерам, податковій теж.
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