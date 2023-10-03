Як може змінитися курс гривні за наступні пів року: відповідь фінансиста

На думку фінансиста, протягом зими офіційний курс буде приблизно 37-38 грн за долар.

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса розповів, як може змінитися курс гривні після того, як НБУ до режиму керованої гнучкості.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Основний гравець на ринку – Національний банк, який власне має достатньо можливостей, щоб цей курс регулювати там на ринку, продаючи долари з власних резервів, чи не продаючи... Тому формально курс буде ринково утворюватися, а де-факто Нацбанк не буде давати ринку розгулятися", – каже банкір.

Фінансист не виключає, що протягом зими ми побачимо офіційний курс десь 37-38 грн за долар.

"Через півроку можливо побачимо 40-41? Теоретично можливо", – додав він.

Раніше банкір, співзасновник monobank Олег Гороховський прокоментував скасування фіксованого курсу і повідомив, чи варто очікувати великої девальвації гривні.

Нагадаємо, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, чи "обвалиться" гривня наступного року.

Також ТСН.ua зібрав прогнози економістів, яким буде курс долара в жовтні.

Своєю чергою голова Фінансового комітету ВР Данило Гетманцев запевнив, що після переходу на керовану гнучкість обмінного курсу в Україні на валютному ринку немає жодних потрясінь.

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