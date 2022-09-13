Як можна довести наявність стажу для пенсії без трудової книжки

Якщо людина не має трудової книжки, або містяться неправильні дані про періоди роботи, наявність стажу підтверджується на основі інших документів, розповідаємо якими.

Від розміру трудового стажу залежить право людини на той чи інший вид пенсії та сума пенсійних виплат. Основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року є трудова книжка. Від 2004 року стаж для виходу на пенсію називається страховим та підтверджується даними персоніфікованого обліку.

Як довести наявність стажу без трудової книжки

Якщо людина за якихось причин не має трудової книжки, або в ній відсутні необхідні записи чи містяться неправильні, неточні дані, стаж встановлюється на підставі інших документів. Ці документи можуть видаватися за місцем роботи, служби, навчання, також архівними установами.

Які документи можуть підтвердити трудовий стаж

Документальними підтвердженнями наявності необхідного пенсійного стажу є такі документи:

довідки підприємства,

виписки з наказів,

особові рахунки та відомості на видачу зарплати,

посвідчення та характеристики з місця роботи,

трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання,

інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

Як доказ робочого стажу можуть прийматися членські квитки профспілок. Згідно з цими квитками підтверджуються ті періоди роботи, за які є позначки про сплату членських внесків.

За відсутності письмових доказів трудової діяльності, підтвердити стаж можуть органи Пенсійного фонду на підставі показань свідків (Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»). Стаж роботи у такому випадку встановлюється на підставі показань двох і більше свідків, які знали б заявника щодо спільної з ним роботи на одному підприємстві, установі, організації.

Свідчення приймаються при неможливості отримання документального підтвердження пенсійного стажу у зв'язку з:

військовими діями, аваріями, катастрофами,

стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями,

ліквідацією підприємства, установи, організації,

відсутністю архівних даних з інших причин.

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