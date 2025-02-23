Як "не погоріти" на криптовалюті: гучне банкрутство біржі та аналіз ризиків

Як заробити та не втратити на криптовалюті? Поради з інвестування, стейкінгу та фармінгу. Огляд ситуації на ринку, регулювання в Україні та розбір гіркого кейсу банкрутства біржі FTX.

Частина клієнтів збанкрутілої критовалютної біржі FTX (Futures Exchange), що була однією з найбільших у світі, після двох років розслідувань нарешті почнуть отримувати свої гроші назад.

Що сталося з FTX?

FTX – це криптовалютна біржа, яка збанкрутувала в листопаді 2022 року через шахрайські дії її засновника Сема Банкмана-Фріда. Він використовував кошти клієнтів для ризикованих торгових операцій через свою іншу компанію Alameda Research. Загалом постраждало близько 619 тисяч клієнтів, яким біржа винна мільярди доларів. При цьому керівництво з банкрутства обіцяє повернути 118% коштів, пише The Wall Street Journal.

Зараз починаються перші виплати для клієнтів з претензіями менше 50 тисяч доларів, але для отримання коштів необхідно пройти верифікацію KYC, щоб довести легальність походження коштів.

Ситуація зі збанкрутілою FTX підкреслює важливість фінансової грамотності в криптовалюті.

Що таке криптовалюта?

Криптовалюта – це цифровий актив, що базується на технології блокчейн і функціонує без централізованого контролю. Найпопулярнішою криптовалютою є Bitcoin, створений 2009 року Сатоші Накамото. Його поява започаткувала нову еру фінансових технологій. Окрім Bitcoin, до найвідоміших криптовалют входять Ethereum, Solana, BNB та інші.

Основні особливості криптовалюти:

Децентралізація – відсутність єдиного емітента чи органу контролю.

– відсутність єдиного емітента чи органу контролю. Швидкість транзакцій – перекази проходять швидше, ніж у традиційних банківських системах.

– перекази проходять швидше, ніж у традиційних банківських системах. Анонімність – користувачі можуть здійснювати транзакції без розкриття особистих даних.

– користувачі можуть здійснювати транзакції без розкриття особистих даних. Висока волатильність – значні коливання цін можуть призводити до як великих прибутків, так і серйозних втрат.

Ситуація на ринку криптовалют

Станом на початок 2025 року курс Bitcoin коливається в діапазоні 40-50 тис. доларів США. За останні дні на криптовалютному ринку спостерігався значний обсяг ліквідацій, що свідчить про високу волатильність та потенційні зміни у динаміці цін.

Загальний обсяг ліквідацій склав $356,80 млн, з яких $272,97 млн припало на шорт-позиції (76,51%), а $83,83 млн – на лонги (23,49%). Такий розподіл вказує на те, що більшість трейдерів, які ставили на падіння ринку, зазнали втрат, що, ймовірно, було спричинене несподіваним зростанням цін криптовалют.

Ситуація на ринку криптовалют у лютому 2025 року

Ліквідації на провідних біржах, найбільші обсяги ліквідацій зафіксовано на біржах:

Bybit – $100,24 млн

Binance – $89,94 млн

HTX – $63,82 млн

OKX – $57,12 млн

Gate.io – $41,75 млн

Як заробляють на криптовалюті?

Трейдинг – купівля-продаж криптовалюти на короткострокових коливаннях ціни. Високий ризик, але і високий потенціал прибутку. Довгострокове інвестування – купівля перспективних криптовалют на кілька років (Bitcoin, Ethereum). Стейкінг – замороження криптовалюти для підтримки блокчейн-мережі та отримання винагороди. Фармінг – вкладення активів у DeFi-платформи для отримання пасивного доходу.

Фінансова консультантка Іванна Антонюк радить розподіляти активи за схемою 60/30/10:

60% вкладати в стабільні активи (Bitcoin, Ethereum).

30% вкладати в перспективні криптовалютні проєкти (Solana, BNB).

10% вкладати у високоризикові молоді проєкти.

Як вивести кошти з криптовалюти:

Криптовалютні біржі (Binance, Kraken) дозволяють конвертувати криптовалюту у фіатні (традиційні та узаконені) гроші.

(Binance, Kraken) дозволяють конвертувати криптовалюту у фіатні (традиційні та узаконені) гроші. P2P-платформи дають змогу напряму обмінювати криптовалюту між користувачами.

дають змогу напряму обмінювати криптовалюту між користувачами. Крипто-карти та криптомати – альтернативні способи оплати та зняття коштів.

Ризики та (не)регулювання в Україні

В Україні інтерес до криптовалюти зростає. Але НБУ не розглядає криптовалюту як законний спосіб платежу, пише "Інтерфакс-Україна". Натомість планується регулювання ринку цифрових активів – Верховна Рада працює над створенням законодавчої бази для цифрових активів. Операції з криптовалютою в Україні наразі оподатковуються за ставкою 23%.

Новачки повинні бути особливо обережними, адже, як зазначає народний депутат України Ярослав Железняк, криптовалюта є високоризиковим спекулятивним інструментом: "Біржі падають, як це сталося з FTX. Криптовалюта – це інвестиція, яка може принести як мільйонні прибутки, так і повне банкрутство… Ті, хто вклали в Trump Coin на початку, заробили мільйони. Ті, хто вклав буквально через день, втратили в 3-4 рази".

Саме тому фінансовий ризик-менеджмент є основним інструментом захисту від втрат. Криптовалюта відкриває нові можливості, але водночас має значні ризики. Інвесторам варто приділяти увагу фінансовій грамотності, оцінювати ризики та розробляти стратегії управління капіталом. Як підкреслює фінансова консультантка Іванна Антонюк, "перед тим, як інвестувати, варто навчитися управляти своїми фінансами, створити резервний фонд і визначити ризик-профіль".

Авторка: Анастасія Купрієнко

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