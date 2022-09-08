Як оформити соціальну допомогу замість пенсії: детальне роз'яснення

Пенсіонери, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть оформити тимчасову державну соціальну допомогу. Як це зробити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Процедуру призначення грошової допомоги регламентована Постановою КМУ № 1098.

Хто може отримати тимчасову допомогу

Тимчасову допомогу або соціальну пенсію за віком можуть отримувати українці, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу. Виплати можна оформити після досягнення 65 років. При цьому отримати допомогу замість пенсії можуть лише ті, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менше ніж 15 років страхового стажу.

Як отримати соціальну пенсію

Для призначення тимчасової фінансової необхідно звернутись до органів соціального захисту населення за місцем прописки або за адресою фактичного проживання.

До заяви на оформлення допомоги необхідно додати такі документи:

документ, що засвідчує особу пенсіонера та його місце проживання + ІПН,

довідку про наявний страховий стаж (видається у Пенсійному фонді на запит пенсіонера — протягом 5 робочих днів),

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за останні півроку, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

якщо тимчасова грошова допомога (соціальна пенсія) оформляється не за адресою прописки, а за місцем фактичного проживання пенсіонера, до перерахованого списку документів повинна додаватися довідка про неотримання такої допомоги в Управлінні соцзахисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Терміни виплати соціальної пенсії

Тимчасова соціальна допомога призначається від дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку, встановленого ч. 1 ст. 26 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за умови, якщо звернення за оформленням грошових виплат відбулося не пізніше ніж через 3 місяці після досягнення такого віку.

Якщо строків не було дотримано і пенсіонер звернувся до органів соцзахисту через тримісячний період, то грошова допомога призначається з дня звернення за нею, тобто з дати подання всіх необхідних документів та довідок.

Рішення про призначення пенсіонерам тимчасової допомоги або відмови у її наданні, приймається управлінням соціального захисту населення протягом 10 календарних днів з дня подання заяви. Про відмову повідомляється письмово у п’ятиденний термін від дня прийняття рішення.

Читайте також: