Як отримати грошову допомогу від Естонської ради: детальна інструкція

Естонська рада у справах біженців та Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» впроваджують програму надання багатоцільової матеріальної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни.

Про це можна прочитати на сайті організації.

Розмір допомоги

Можна отримати 2220 грн на одну особу на 1 або 3 місяці (залежить від того, з якої ви області). Гроші надають максимум на 5 членів родини.

Хто з українців може отримати допомогу

Допомогу надають вразливим верствам населення. Зокрема, у першу чергу грошову допомогу отримують:

родини, які втратили годувальника внаслідок бойових дій,

родини, які повністю втратили житло чи житло яких зазнало значних руйнувань,

люди з інвалідністю чи тяжким станом здоров’я,

одинокі матері/батьки з неповнолітніми дітьми,

родини з новонародженими дітьми,

вагітні та жінки, які годують новонароджених,

малозабезпечені сім’ї з неповнолітніми дітьми.

люди похилого віку тощо.

Оцінку вразливості здійснює спеціальний консультант

Мешканці 12 областей України: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської.

Як отримати допомогу

Потрібно зателефонувати до кол-центру за номером: 0-800-334-056, працює щодня з 9.00 до 19.00 та ввести номер, відповідно до області проживання:

Донецька, Запорізька, Кіровоградська та Чернігівська; Київська, Миколаївська, Полтавська та Херсонська; Житомирська, Одеська, Сумська та Черкаська; Дніпропетровська, Луганська та Харківська.

Протягом дзвінка консультант здійснить оцінку вразливості і якщо ви будете відібрані для матеріальної допомоги, він введе ваш номер мобільного в базу даних. Тільки після підтвердження від консультанта ви можете перейти до наступного кроку.

Після затвердження консультантом та введення вашого номера до бази даних потрібно заповнити онлайн-заявку за посиланням.

Очікуйте, коли заявка буде розглянута. Вам можуть додатково зателефонувати, аби уточнити інформацію та задати додаткові питання. Після фінального підтвердження кошти перекажуть на вказаний вами банківський рахунок. Статус заявки можна перевірити за посиланням.

Читайе також: