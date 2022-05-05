Як отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи: покрокова інструкція

У застосунку "Дія" з’явилась нова послуга для роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб. Такі роботодавці можуть подати заявку на отримання фінансової компенсації від держави.

Грошова компенсація становить 6500 грн за перший та другий місяць роботи людини.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також читайте У кого можуть забрати авто та інше майно під час війни, хто і коли може отримати компенсацію

"Тепер, коли наймаєте на роботу українця, який отримав довідку ВПО, ви можете отримати грошову компенсацію 6500 гривень за перший та другий місяць роботи людини", – йдеться в повідомленні.

Щоб отримати компенсацію, треба:

заповнити відповідну заявку на порталі "Дія";

підписати її кваліфікованим електронним підписом.

Критерії, за якими нараховується компенсація підприємцю:

працевлаштували ВПО після 24.02.22 за умови, що переселенець отримав довідку теж після 24 лютого; виплачували зарплату не меншу від мінімальної (6500 грн); сплачували єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; подавати податкову звітність за четвертий квартал 2021 або весь 2021 рік.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав інформацію щодо всіх програм грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, які зараз діють в Україні, хто та яку допомогу може отримати згідно з цими програмами.

Компенсація втраченого майна: хто може сподіватися на нове житло та що для цього слід зробити

Читайте також: