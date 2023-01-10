Від 1 січня 2023 року не всі вразливі громадяни зможуть отримувати соціальні виплати автоматично. Як отримати соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, читайте в матеріалі ТСН.ua

Як отримати соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям 2023 року

Від січня 2023 року і на період воєнного стану автоматичне нарахування усіх видів державної допомоги продовжать лише для осіб, які проживають на окупованих територіях, або де ведуться бойові дії.

Іншим отримувачам необхідно буде поновити свої звернення, а для цього особисто подати заяву та пакет документів.

Серед них і малозабезпечені сім'ї.

Які сім'ї мають право на отримання допомоги

Нагадаємо, що отримувати соціальну допомогу від держави можуть сім'ї з середньомісячним сукупним доходом меншим за прожитковий мінімум для сім'ї. Розмір соціальної допомоги призначається на шість місяців та розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім'ї.

Куди потрібно звернутися, щоб отримати допомогу

До структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій виконавчих органів міських, районних рад або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад,

До центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Які документи потрібні:

заяву про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соцдопомоги,

довідку про доходи у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо, і згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соцзахисту населення,

довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів щодо забезпечення нацбезпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії у Донецькій та Луганській областях (якщо є).

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