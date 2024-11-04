Як отримати "тисячу від Зеленського", якщо немає доступу до "Дії" — Мінекономіки

Програма стартує з 1 грудня 2024 року і передбачає виплату 1000 грн кожному українцю, крім тих, хто за кордоном.

Українці, які не мають доступу до "Дії", зможуть отримати "тисячу від Зеленського" через відділення "Укрпошти".

Про це розповіла пресслужба Мінекономіки на запит УНН.

Міністерство розробляє такий механізм. Тисячу від президента Зеленського можна буде використати протягом трьох зимових місяців 2024-2025 рр.

Механізм отримання виплат "єПідтримки" через відділення "Укрпошти"

Для громадян, у яких немає доступу до "Дії" можливе отримання виплат "єПідтримки" через відділення "Укрпошти". Наразі це на стадії розробки.

Як пояснили в міністерстві, через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, і метою президента України Володимира Зеленського та уряду є підтримка кожної людини.

"Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон", — пояснили в Мінекономіки.

Там додали, що кожна людина отримає допомогу: як дорослі, так і діти. Адже один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

"Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися", — повідомили в Мінекономіки.

Там додали, що програма почне діяти з 1 грудня 2024 року.

Як подати заявку на "тисячу від Зеленського"

Заявку на участь у програмі можна буде подати через застосунок "Дія" протягом грудня, січня або лютого 2024-2025 рр.

Для цього потрібно активувати картку Національний кешбек. Виплата надійде на цю картку. Витратити 1000 грн можна буде протягом 2025 року на оплату комунальних та інших послуг, покупку медикаментів, книжок або донат у фонди, що підтримують Сили Оборони.

Тим часом українці вимагають від Зеленського не давати їм тисячу гривень. На сайті президента з'явилися такі петиції.

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