Як отримати тисячу за вакцинацію: покрокова інструкція від Мінцифри

Кошти надаються на 4 місяці від моменту отримання.

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо виплат 1000 гривень від держави щепленим українцям.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував інструкцію отримання виплат.

Так, подати заявку можна буде у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків. Скористатися програмою можуть громадяни України старше 18 років за наявності "зеленого" сертифікату у застосунку "Дія".

Як отримати виплату за вакцинацію:

Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Щодня до проєкту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.

Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь.

Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія". Як наголошують: сертифікат із порталу "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.

Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою. Зайдіть до розділу Послуги та виберіть Підтримка.

Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте надходження грошей.

Зазначимо, пілотний проєкту "єПідтримка" стартує від 13 грудня. Витратити тисячу можна на послуги бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. Це театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та квитки на внутрішні рейси.

Як повідомляють в уряді, гроші надаються на 4 місяці від моменту отримання. Якщо за цей час вони не будуть витрачені, рахунок закриють. Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть категорію під час сплати карткою за допомогою МСС-кодів. Витратити гроші, переказати їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо.

Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію до кінця цього року, необхідно встигнути подати відповідну заявку до 29 грудня.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно. Крім того, планується відкриття 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.