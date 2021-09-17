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Як пандемія коронавірусу змінила ринок праці в Україні: головні тенденції 2021 року

Як пандемія коронавірусу змінила ринок праці в Україні: головні тенденції 2021 року

УНІАН

Дослідження показало, що старі правила в бізнесі вже не працюють, а нових ще немає.

Дослідження трендів HR-ринку України «Барометр ринку праці України: головні тенденції 2021» показало, що старі правила в бізнесі вже не працюють, а нових ще немає.

За словами Катерини Окунської, виконавчої директорки кадрового порталу grc.ua, який опублікував результати, змінюється HR-ринок України, ринок у процесі вирішення завдань і планування нових проєктів в умовах панденоміки.

Дослідження проводилось методом онлайн-опитування у червні-серпні 2021 року. Географія – вся Україна, окрім тимчасово окупованих територій. У дослідженні взяло участь більше 2190 респондентів-пошукачів та понад 220 компаній-роботодавців.

Генеральний медіапартнер «Барометру ринку праці» – медіахолдинг 1+1 media.  «Для 1+1media, як великого та прогресивного роботодавця, важливо аналізувати, що відбувається на ринку праці. Такі дослідження, як Барометр, допомагають тримати фокус – цікаво порівнювати та співставляти, яке місце ті чи інші чинники посідають в нас та в інших компаніях, бізнесах. Примітно, що коронавірусний рік вніс свої корективи абсолютно в усі сфери, і результати дослідження свідчать про це. Багато тенденцій і змін, які відмічали респонденти, притаманні також і 1+1 media», - прокоментувала Ольга Мусійко, HR-директорка 1+1 media.

Партнер дослідження 2021 – платформа Liberty Report. «Майбутнє, зокрема й у царині пошуку персоналу, – за технологіями. «Барометр ринку праці» показує тренди першої половини цього року», – коментує Володимир Дем’яненко, D2.

За словами Лариси Онипко, керівниці Премії HR-бренд, «Барометр ринку праці» вже став традицією і щороку презентація результатів збирає HR-експертів України для обговорення найактуальніших питань: «Рекрутинг та загалом HR-функція сьогодні виглядають кардинально інакшими, ніж рік тому. Зміни, прискорені COVID-19, відбуваються буквально за лічені тижні. 35% співбесід та оцінювань кандидатів проходять онлайн, нормою стає гібридний формат роботи працівників: більшість днів на дистанційці й 1-2 дні в офісі. Все більше кандидатів та компаній обирають саме змішаний формат роботи, щоб працівники ефективно взаємодіяли в командах та не втрачали почуття причетності. Все більше компаній використовують персоналізовану комунікацію, персоналізовану ціннісну пропозицію, персоналізоване навчання та персоналізовану винагороду за результати праці й досягнення. І цей тренд тільки посилюється. Найважливіше –  роботодавці не на словах, а на ділі, реальними справами турбуються про людей, реалізуючи well-being програми, і вчаться балансувати потреби бізнесу і потреби людей».

Основні тенденції ринку праці 2021 року:

1. У 2021 році продовжилась коронакриза, яка зачепила ринок праці. Тож більшість роботодавців охарактеризували рік як сповнений випробувань та непередбачуваний. Попри це, 45% компаній зазначили, що подолали складнощі, які були викликані подіями 2020-2021 років, ще 15% заявили про стабільність своєї роботи. 

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2. У 2020-2021 рр. компанії активно почали перебудовувати та автоматизувати бізнес-процеси та розвивати онлайн-комунікацію із клієнтами, підрядниками та співробітниками. Загалом більшість роботодавців з оптимізмом дивляться у 2022 рік.

3. На першому місці серед фокусів уваги роботодавців у 2021 році – посилення внутрішніх комунікацій. 43% компаній фокусуються на підвищенні продуктивності та результативності співробітників на дистанційці, причому 26% приділяють особливу увагу онлайн-навчанню та перепрофілюванню (re-skilling) співробітників.

4. Заробітну плату підвищили/переглянули понад 70% роботодавців. Причини та умови перегляду рівня заробітних плат були різними. Так, 31% компаній підвищили заробітну плату всім співробітникам. 21% компаній підвищували оклади лише тим співробітникам, хто виконав/перевиконав KPI. Не переглядали рівень заробітної плати 23% компаній і 4% взагалі зменшили рівень зарплати. Також лише 4% роботодавців відмовились від системи бонусів для співробітників.

Серед пошукачів цифри трохи інші. Так, лише 44% працівників зазначили зростання заробітної плати. Для 29% оклади зменшилися (або через скорочення кількості робочих годин (10%), або взагалі без пояснення причин (19%).

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Відповідно основна причина зміни роботи та звільнення для працівників – розмір заробітної плати та пошук пропозиції із більшою винагородою за роботу. Лише 14% звільнилися через бажання професійного розвитку та кар’єрних можливостей. 

5. Серед претендентів і співробітників – усе більше представників покоління Z та міленіалів. Для цих категорій надзвичайно важливі репутація, соціальна активність роботодавця, умови праці, системна комунікація з компанією, постійне навчання. До 2025 року ці категорії становитимуть більшість співробітників. Отже, вже зараз компанії мусять переглядати свої HR-стандарти та HR-політику.

6. Розвиток HR-бренду стає все більш актуальним для українських роботодавців. Так, 61% компаній вважають цей напрям пріоритетним для HR-спеціалістів.

7. Процес пошуку роботи трохи збільшився. Так, 30% кандидатів шукають роботу від місяця до півроку. Компанії також «довго» шукають «свого» кандидата. Так, у середньому час на закриття вакансій керівників та топменеджменту – до півроку. Вакансій середньої ланки – до трьох місяців. Позиції нижчої ланки та «сині комірці» – до двох місяців.

8. Переважна більшість пошукачів роботи не вважають, що віддалена робота вплинула на стосунки із командою, якість роботи та лояльність до роботодавця. Серед причин негативного ставлення до роботодавців: неоплачувана відпустка, відсутність підтримки від роботодавця у скрутні часи, зменшення окладів, відсутність безпеки на робочому місці тощо.

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9.У структурі попиту та пропозиції вже не перший рік до найбільш затребуваних сфер входять «ІТ, телеком», «Продажі», «Маркетинг», «Транспорт» і «Початок кар’єри». У цих сферах активно шукають фахівців. Серед пошукачів найактивнішими залишаються молоді спеціалісти. Частка резюме таких пошукачів у 2021 році склала 21%.

10. Є певні розбіжності у баченні робочих графіків. Так, переважна більшість роботодавців віддає перевагу гібридному формату роботи (офіс та дистанційка), тоді як пошукачі обирають гнучкий графік (24%) та повністю дистанційну роботу (22%).

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11. На думку роботодавців, першочергові навички, якими мають володіти кандидати, – це взаємодія з людьми та уміння працювати в команді – так вважають 50% компаній. Також багато уваги приділяється емоційному інтелекту. Чим сильніше він розвинений, тим більше ви затребувані на ринку праці, причому не лише як працівник, а й як роботодавець. Адже здатність контролювати себе, свої емоції і реакції, а також грамотно розподіляти власний ресурс позначається не тільки на взаємодії з колегами і підлеглими, а й на продуктивності працівника.

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Висновки:

Українські компанії, HR-спеціалісти та пошукачі роботи наразі вибудовують абсолютно нові методи взаємодії, мотивації та пошуку роботи і співробітників. Але вже сьогодні можна ствердно зазначити, що майбутнє HR-ринку України – у пришвидшенні темпу трансформації ринку, компаній, людей та запуску «нової, гибридної» взаємодії зі співробітниками та пошукачами. Компанії без сильного HR-бренду, без амбасадорів та які не відповідають соціальним інтересам співробітників та пошукачів будуть вимушені або сісти на «кадрову дієту», або витрачати більше (грошей, часу, ресурсів) на пошук та мотивацію співробітників. 

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