Як пенсіонерам та власникам кнопкових телефонів отримати "тисячу Зеленського": подробиці

Щоб отримати "тисячу від Зеленського" без смартфона, потрібно звернутись до банківського відділення.

Українці, які не мають смартфона, можуть звернутися до банківських відділень, де вони отримують пенсію, для оформлення виплати "Зимова єПідтримка" Це можна зробити, маючи кнопковий телефон.

Про це пише видання "На пенсії".

Для подання заяви на відкриття рахунку необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Фахівці банків допоможуть виконати всі необхідні процедури. Після виготовлення фізичної пластикової картки працівник банку зателефонує, щоб запросити клієнта забрати її.

Ця картка дозволить розраховуватися за українські товари, ліки та комунальні послуги, однак знімати готівку з неї неможливо.

Приймання заявок на оформлення карт у банках триває, але наразі їх ще не видають.

Пенсіонери та отримувачі соціальних виплат, які обслуговуються через «Укрпошту», автоматично включаються до програми. Працівники пошти або листоноші повідомлять їм про нарахування тисячі гривень під час виплат у грудні.

Нагадаємо, від 1 грудня 2024 року в Україні стартувала програма "Зимової єПідтримки", згідно з якою кожен українець, зокрема й діти, має можливість отримати тисячу гривень для оплати послуг та товарів.

Читайте також: