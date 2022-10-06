Як передати показання газу через Інтернет, в особистому кабінеті, іншими способами

Про передачу показників газу різноманітними способами розповіли у газопостачальній компанії "Нафтогаз України".
Передача показаників газу- кому та як
- Передавати показання лічильників газу потрібно від 1 по 5 число кожного місяця вашому оператору газорозподільної мережі (ГРМ) або облгазу. Функція розподілу газу належить безпосередньо оператору ГРМ. Представники цих компаній уповноважені приходити і перевіряти покази лічильників і стан газового обладнання.
- Знайти посилання на вашого оператора ГРМ або облгазу, за яким можна перейти і передати показання, можна на сайті Нафтогазу. Нафтогаз використовує дані від ГРМ для формування рахунків споживачів і, якщо щомісяця передавати показання вчасно, рахунки будуть правильними.
- Передати показання споживання газу можна в особистому кабінеті "Нафтогаз України". Після натискання "Внести показники" система запропонує перейти на сайт вашого ГРМ або облгазу. Щоб передати показники лічильника необхідно увійти в особистий кабінет саме вашого оператора ГРМ. Особові рахунки у Нафтогазу та оператора ГРМ відрізняються. Пам'ятайте це при регістрації в особистому кабінеті оператора ГРМ.
- Для передачі показників лічильників можна скористатися сайтом або чатботом вашого оператора ГРМ
- Передати показники газу можна зателефонувавши вашому оператору ГРМ чи облгазу.
- Також можна передавати показання своїх газових лічильників SMS-повідомленням на короткий номер 7104. Заповнювати SMS слід наступним чином: спочатку зазначити номер особового рахунку (складається з 10 цифр), а потім через пробіл показання лічильника (до 5 цифр). Якщо повідомлення заповнене без помилок, то незабаром після його відправлення прийде відповідь.
Відеоінструкція, як передати показники лічильників за посиланням.
Для більш детальної перевірки даних в Нафтогазі просять написати в особисті повідомлення компанії особовий рахунок, ПІБ власника та адресу помешкання.
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