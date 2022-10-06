Як передати показання газу через Інтернет, в особистому кабінеті, іншими способами

Про передачу показників газу різноманітними способами розповіли у газопостачальній компанії "Нафтогаз України".

Передача показаників газу- кому та як

Передавати показання лічильників газу потрібно від 1 по 5 число кожного місяця вашому оператору газорозподільної мережі (ГРМ) або облгазу . Функція розподілу газу належить безпосередньо оператору ГРМ. Представники цих компаній уповноважені приходити і перевіряти покази лічильників і стан газового обладнання.

. Функція розподілу газу належить безпосередньо оператору ГРМ. Представники цих компаній уповноважені приходити і перевіряти покази лічильників і стан газового обладнання. Знайти посилання на вашого оператора ГРМ або облгазу, за яким можна перейти і передати показання, можна на сайті Нафтогазу. Нафтогаз використовує дані від ГРМ для формування рахунків споживачів і, якщо щомісяця передавати показання вчасно, рахунки будуть правильними.

Передати показання споживання газу можна в особистому кабінеті "Нафтогаз України". Після натискання "Внести показники" система запропонує перейти на сайт вашого ГРМ або облгазу. Щоб передати показники лічильника необхідно увійти в особистий кабінет саме вашого оператора ГРМ. Особові рахунки у Нафтогазу та оператора ГРМ відрізняються. Пам'ятайте це при регістрації в особистому кабінеті оператора ГРМ.

Особові рахунки у Нафтогазу та оператора ГРМ відрізняються. Пам'ятайте це при регістрації в особистому кабінеті оператора ГРМ. Для передачі показників лічильників можна скористатися сайтом або чатботом вашого оператора ГРМ

Передати показники газу можна зателефонувавши вашому оператору ГРМ чи облгазу.

Також можна передавати показання своїх газових лічильників SMS-повідомленням на короткий номер 7104. Заповнювати SMS слід наступним чином: спочатку зазначити номер особового рахунку (складається з 10 цифр), а потім через пробіл показання лічильника (до 5 цифр). Якщо повідомлення заповнене без помилок, то незабаром після його відправлення прийде відповідь.

Відеоінструкція, як передати показники лічильників за посиланням.

Для більш детальної перевірки даних в Нафтогазі просять написати в особисті повідомлення компанії особовий рахунок, ПІБ власника та адресу помешкання.

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