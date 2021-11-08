Як переконати рекрутера: 5 важливих порад у написанні резюме від західних експертів

Менеджер з найму персоналу витрачає 7,4 секунди на перегляд резюме, перш ніж вирішити, чи варто придивитися до кандидата уважніше.

Ви сподіваєтеся знайти нову роботу, але не впевнені, що резюме справить хороше враження на рекрутера? Як підходять до вибору кандидатів роботодавці і як підібрати необхідні слова під час пошуку роботи — про це йдеться у матеріалі CNBC.

Перше, що слід зробити, — це змінити своє мислення, вважає сертифікований професійний тренер з кар’єрного росту Метт Глодз, засновник чиказької фірми Resume Pilots.

"Перестаньте так багато думати про себе і більше думайте про те, що шукає і очікує побачити ваш рекрутер", — закликав експерт.

Так, пандемія COVID-19 змістила акценти на те, що роботодавці вважають важливим, наприклад — ставлення до вакцинації. За даними сайту кар’єрних Ladders, кількість вакансій, які вимагають, щоб кандидати були вакциновані проти коронавірусу, від кінця вересня подвоїлася.

Фактично, 33% менеджерів з найму автоматично викидають резюме, які не містять даних про вакцинацію, показало опитування ResumeBuilder.com.

П’ять стратегій, які допоможуть зробити ваше резюме успішним:

1.Продемонструйте гнучкість

Адаптивність і гнучкість — це основні навички, які, на думку роботодавців, мають більшу важливість після пандемії. Критичне мислення та вирішення проблем, спілкування, співпраця та робота в команді також важливі для роботодавців у наші дні.

Вказати ці навички у своєму резюме, не просто перелічуючи їх, може здатися складним. Тому подумайте про останню роботу, яка може продемонструвати ці навички. Якщо ви працювали віддалено під час пандемії, не забудьте згадати це також.

2. Подайте переконливу розповідь

TopResume рекомендує подавати гібридний формат резюме, який не є повністю хронологічним. Верхня третина резюме повинна переконати роботодавця, чому потрібно говорити саме з вами. Там варто помістити контактну інформацію, професійне звання, професійне резюме та сфери знань. А вже потім розписати свій досвід роботи.

3. Покажіть свої досягнення

Рекрутери хочуть бачити досягнення, які ви реалізували на своїй попередній чи поточній роботі. Якщо ваш розділ про досвід ґрунтується на завданнях і повсякденних обов’язках, він буде виглядати не більше, ніж опис посади. Роботодавці ж хочуть бачити ваш потенціал.

Наприклад, розкажіть, наскільки вам вдалося збільшити дохід компанії або заощадити гроші фірми.

4. Формат має значення

Дослідження Ladders у 2018 році показало, що менеджер з найму персоналу витрачає 7,4 секунди на сканування резюме, перш ніж вирішити, чи варто придивитися до кандидата уважніше.

"Коли у вас є так мало часу, щоб привернути їхню, ви маєте переконатися, що їм легко відсканувати та зрозуміти вашу розповідь", — зазначає Аманда Огюстін, експертка із кар’єрних порад у службі складання резюме TopResume у Нью-Йорку.

5. Не забудьте про супровідний лист

Коли TopResume запитав менеджерів з найму, чи частіше вони читають супровідні листи зараз, ніж до пандемії, 48% відповіли "так".

"Це не зашкодить вашому резюме, якщо ви його включите, але ви можете зменшити свої шанси на зворотний дзвінок, якщо цього не зробите", – сказав Огюстін.

Зазначимо, що в Україні практика надсилання супровідного листа тільки набуває популярності, тоді як Європі це є поширеним правилом ділової етики.

У супровідному листі ви переконуєте роботодавця, чому йому слід найняти саме вас, і пояснюєте свою мотивацію до роботи. Проте не варто використовувати для написання цього листа шаблони, які "гуляють" в Інтернеті. Рекрутер може одразу про це здогадатися, що ви його переписали, адже до його рук потрапляють десятки резюме. Найкраще у супровідному листі просто бути собою.

Нагадаємо, що американські економісти прогнозують вимушене збільшення зарплат.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання