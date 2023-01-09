Як переселенцям оформити субсидію 2023 року: поради від Мінреінтеграції

Як переселенцям оформити субсидію для оплати комунальних послуг на місці фактичного проживання, читайте в матеріалі ТСН.ua

Розмір субсидії залежить від вартості нарахованих комунальних послуг і рівня доходів родини, виплати переселенцям в дохід не враховуються.

Мінреінтеграції зазначає, щоб отримати субсидію за фактичним місцем проживання потрібно особисто подати заяву, звернувшись до однієї з таких установ:

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);

одного із сервісних центрів Пенсійного фонду України;

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Звернутись з заявою можна онлайн на таких сервісах:

порталі "Дія";

на сайті електронних послуг пенсійного фонду України (ПФУ);

в мобільному додатку ПФУ, потрібно звантажити його на телефон. Мобільний додаток доступний для Android та IOS.

Для оформлення субсидії потрібно надати такі документи:

заяву про призначення субсидії за встановленою формою;

декларацію про доходи та витрати за встановленою формою;

дані про мешканців домогосподарства;

паспорт громадянина України та реєстраційний номер картки платника податків;

довідку про статус внутрішньо переміщеної особи.

Перевірити, чи призначена субсидія, статус розгляду заявки та розмір нарахованої субсидії. можна на сайті subsidii.ioc.gov.ua. Для цього достатньо ввести адресу місця проживання.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що в Україні поки що не планують проводити масові перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб. У Мінреінтеграції було ухвалено рішення про те, що перевірки місця проживання ВПО проводитимуться виключно у випадках, коли до органів соцзахисту населення надійде звернення правоохоронних органів за наявності підозри неправомірного отримання допомоги. Про такі перевірки громадян мають проінформувати телефоном. У всіх інших випадках проведення вибіркових перевірок житла внутрішніх переселенців не допускається.

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