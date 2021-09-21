Як перевірити призначення субсидії онлайн: українцям пояснили алгоритм пошуку

Інформація у реєстрі оновлюється один раз на місяць.

Призначення субсидій українці можуть перевірити онлайн. Зробити це можна завдяки Єдиного державному реєстру отримувачів субсидій.

У пресслужбі Міністерства соціальної політики детально пояснили, як перевірити призначення житлової субсидії онлайн.

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Так, знайти Єдиний державний реєстр отримувачів субсидій можна за таким посиланням: https://subsidii.ioc.gov.ua. У пошуку потрібно ввести область, населений пункт, вулицю і номер будинку чи квартири.

Також українці можуть перевірити, чи призначена субсидія домогосподарству, а також термін, на який її призначено. Крім того, доступна інформація про суму щомісячних нарахувань, а також, де міститься особова справа – назва органу соціального захисту населення.

Інформація у реєстрі оновлюється один раз на місяць – на початку поточного місяця за попередній місяць.

Кому варто навідатися до управлінь соцзахисту для переоформлення субсидії

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