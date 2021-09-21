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Як перевірити призначення субсидії онлайн: українцям пояснили алгоритм пошуку

Як перевірити призначення субсидії онлайн: українцям пояснили алгоритм пошуку

УНІАН

Інформація у реєстрі оновлюється один раз на місяць.

Призначення субсидій українці можуть перевірити онлайн. Зробити це можна завдяки Єдиного державному реєстру отримувачів субсидій.

У пресслужбі Міністерства соціальної політики детально пояснили, як перевірити призначення житлової субсидії онлайн.

Так, знайти Єдиний державний реєстр отримувачів субсидій можна за таким посиланням: https://subsidii.ioc.gov.ua.  У пошуку потрібно ввести область, населений пункт, вулицю і номер будинку чи квартири.

Також українці можуть перевірити, чи призначена субсидія домогосподарству, а також термін, на який її призначено. Крім того, доступна інформація про суму щомісячних нарахувань, а також, де міститься особова справа – назва органу соціального захисту населення.

Інформація у реєстрі оновлюється один раз на місяць – на початку поточного місяця за попередній місяць.

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Як повідомлялося, у 2020 році 4,6 млн осіб отримали пільги та субсидії на оплату комунальних послуг та на придбання твердого палива і скрапленого газу. Тобто, фактично кожний десятий українець не в змозі самостійно оплатити комунальні послуги без допомоги держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив для українців процедуру отримання субсидій.

Про те, як працює монетизація субсидій - у нашому матеріалі. 

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