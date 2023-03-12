Як перевірити, яка пенсія буде в результаті березневої індексації

Як дізнатися розмір пенсії, наскільки вона зросла після березневої індексації, читайте в матеріалі ТСН.ua
Березневе підвищення пенсій торкнулося понад 10 мільйонів українців похилого віку. Розміри пенсій розраховувалися персонально залежно від багатьох чинників, як то страхового стажу, зарплати, з якої сплачувались страхові внески, наявності інвалідності тощо.
Дізнатися, на скільки збільшиться пенсія у рамках березневої індексації можна самостійно, не виходячи з дому, онлайн. Як це зробити, розповіли у ПФУ.
Щоб дізнатися розмір пенсії на порталі електронних послуг Пенсійного фонду:
- потрібно авторизуватися у персональному кабінети за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу,
- перевірити інформацію щодо перерахунку у розділі «Моя пенсія».
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