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Як перевірити, яка пенсія буде в результаті березневої індексації

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
2341
Час на прочитання
1 хв
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Як перевірити, яка пенсія буде в результаті березневої індексації

Як дізнатися розмір пенсії, наскільки вона зросла після березневої індексації, читайте в матеріалі ТСН.ua

Березневе підвищення пенсій торкнулося понад 10 мільйонів українців похилого віку. Розміри пенсій розраховувалися персонально залежно  від багатьох чинників, як то страхового стажу, зарплати, з якої сплачувались страхові внески, наявності інвалідності тощо.

Дізнатися, на скільки збільшиться пенсія у рамках березневої індексації можна самостійно, не виходячи з дому, онлайн. Як це зробити, розповіли у ПФУ.

Щоб дізнатися розмір пенсії на порталі електронних послуг Пенсійного фонду:

  • потрібно авторизуватися у персональному кабінети за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу, 
  • перевірити інформацію щодо перерахунку  у розділі «Моя пенсія».
Як перевірити розмір пенсії / ©
Як перевірити розмір пенсії

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Дата публікації
Перегляди
2341
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