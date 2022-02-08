Як підняти свій кредитний рейтинг та отримувати кредити на вигідних умовах Новини компаній

Як підняти свій кредитний рейтинг та отримувати кредити на вигідних умовах Новини компаній

Декілька років тому на прохання знайомого Ірина оформила на себе кредит. Так вийшло, що за деякий час знайомий зник, а їй довелося виплачувати кредит замість нього.

Платежі вносилися з простроченнями, що негативно позначилося на її кредитній історії (КІ). Тепер, при зверненні до банку та фінансових кредитних організацій за позикою, Ірина скрізь отримує відмову.

Якщо ви зіткнулися зі схожою ситуацією, не впадайте у відчай — на допомогу прийде сервіс Scorector.

Що таке Scorector?

Scorector – унікальний сервіс, за допомогою якого можна за короткий термін виправити помилки минулого (борги, прострочення тощо) та відновити репутацію благонадійного позичальника.

Процедура виправлення поганої КІ за допомогою Scorector складається з трьох етапів:

збір даних про кредитну історію користувача;

аналіз отриманої інформації та підготовка рекомендацій, що дозволять йому "очистити" своє ім'я перед потенційними кредиторами;

складання персонального плану відновлення КІ.

Кожен користувач, який скористався послугами сервісу, отримує навчальний курс фінансової грамотності, який навчить грамотно керувати як кредитними, а й власними фінансовими ресурсами.

Як працює Scorector?

Учасникам програми Scorector відкривається спеціальна кредитна лінія, що складається із серії короткострокових траншів на невелику суму. Перший транш видається у день відкриття кредитної лінії, а наступного дня після його погашення видається новий, причому сума кожного наступного траншу збільшується. Вносити платежі потрібно кожні 7 днів за попередньо сформованим графіком.

Після погашення кожного траншу інформація про це передається до Бюро кредитних історій. Чим довше людина користується програмою, тим вищий її кредитний рейтинг. Кількість необхідних траншей для виправлення КІ залежить від того, наскільки погана кредитна історія у позичальника. Зазвичай для цього потрібно від 2 до 4 місяців.

Що потрібно, щоб стати учасником програми?

Щоб скористатися сервісом потенційному користувачеві необхідно:

мати бажання виправити кредитну історію та навчитися керувати особистими фінансами;

надати паспорт та ідентифікаційний код;

заповнити невелику анкету та сплатити комісію.

З кожним днем кількість звернень у Scorector зростає. Так, у другому півріччі 2021 року послугами сервісу скористалося на 74% більше людей, ніж півріччям раніше. З них 94% користувачів змогли виправити свою кредитну історію та оформити нову позику в банку чи фінансовій компанії, причому середня сума позик склала 8350 грн.