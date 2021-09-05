Як підтвердити дошлюбне прізвище і свій трудовий стаж під час виходу на пенсію: інструкція

Як підтвердити дошлюбне прізвище і свій трудовий стаж під час виходу на пенсію: інструкція

Подати запит можна особисто або через свого представника.

Деякі українки під час виходу на пенсію стикаються з необхідністю підтвердити своє дівоче прізвище, це вимагає Пенсійний фонд. Для громадянок, у яких шлюб вже розірваний, це не завжди просто, адже свідоцтво про народження тут не підходить, а інші документи не збереглися.

Що для цього необхідно - розповіли у Міністерстві юстиції України.

Також читайте Українці будуть отримувати по дві пенсії: як виплати можуть досягнути 7000 гривень

Отримати витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян і довести свій трудовий стаж для нарахування пенсії цілком реально. Зробити це можна у будь-якому відділі ДРАЦС незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Для цього необхідно подати заяву і внести такі відомості:

ПІБ, дата і місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акту цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

Як і куди відправляти запит:

заяву-запит можна занести безпосередньо до відділу РАЦС;

надіслати документи поштою (рекомендований лист);

через Інтернет на порталі "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" - тут необхідний електронний підпис, копії документів мають бути проскановані.

У Мінсоцполітики акцентували, що до заяви потрібно додати квитанцію про сплату за видавання виписки з Реєстру або підтвердження права на безоплатне отримання такої виписки. Вартість видачі виписки - 73 гривні.

Якщо людина безпосередньо звернулася до РАЦС - необхідно мати при собі паспорт або документ, що засвідчує особу. У разі подачі заяви поштою, виписка з Реєстру надсилається заявнику листом.

Читайте також:

Зміни в Україні від 1 вересня: як почнеться навчальний рік, нові тарифи і як отримувати пенсію;

"Дитячі виплати": на яку допомогу розраховувати та коли планують підвищення;

Що буде з цінами восени: як здорожчають продукти, комунальні послуги та паливо.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання