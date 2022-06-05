Як підвищення облікової ставки вплине на економіку та заощадження українців: відповідь НБУ

Як підвищення облікової ставки вплине на економіку та заощадження українців: відповідь НБУ

Підвищення облікової ставки до 25%, в першу чергу, вплине на ставки облігацій внутрішніх державних позик України, а також посилить спроможність НБУ виконувати свої функції.

Водночас НБУ не очікує значного підвищення ставок за кредитами, адже вони зростали і раніше, попри незмінність облікової ставки від січня 2022 року.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, якого цитує пресслужба НБУ.

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З його слів, НБУ вважає своєю ціллю забезпечення подальшої безперебійної роботи банківської системи, утримання контрольованими темпів зростання цін, підтримка фіксованого курсу до моменту створення передумов для керованого повернення до плаваючого курсу.

"До війни ми керувалися класичними рецептами з макроекономічних підручників, коли монетарна політика центробанку управляє бізнес-циклом в економці. У періоди буму ставка підвищується, щоб уповільнити економіку, а в періоди рецесії – знижується, щоб максимально стимулювати економіку. Зараз же ці механізми не працюють, тому що макроекономічні процеси визначаються іншими речами: подіями на фронті, обмеженнями в експортній логістиці тощо", - зазначив Ніколайчук.

В умовах війни значну роль відіграють програми державного кредитування, за якими ставки навряд чи будуть змінюватися.

"На нашу думку, банки будуть обережнішими в підвищенні ставок за кредитами та надалі орієнтуватимуться насамперед на стан своїх позичальників. Для банків дуже важливо підтримувати довгострокові відносини з клієнтами. Тож процентні ставки хоч і будуть підвищуватися, але зберігатимуть певний баланс інтересів між банками і їхніми позичальниками", - додав Ніколайчук.

Нагадаємо, НБУ підвищив облікову ставку до 25% після трьох місяців її фіксації на рівні 10%. Це рішення стало відповіддю регулятора на прискорення інфляції майже до 17% та тенденцію на перетік гривневих активів у валюту.

НБУ прийняв це рішення з метою "захисту гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку та збільшення спроможності Нацбанку стримувати інфляційні процеси під час війни".

У грудні 2021 року Національний банк України уже підвищував облікову ставку з 8,5% до 9% річних. Зростати облікова ставка почала від 5 березня 2021 року, коли її розмір було збільшено з 6,0% до 6,5% річних.

Облікова ставка – це орієнтир вартості грошей в економіці. Чим вища облікова ставка, тим дорожче коштує валюта і навпаки. У випадку, коли важливо приборкати інфляцію, як зараз, облікову ставку підвищують. Коли облікова ставка підвищується, зростають ставки й за депозитами і кредитами. Відповідно, стає вигідніше заощаджувати в гривні. Це знижує тиск на ціни.

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