Як підвищення облікової ставки вплине на кредитування в Україні: оцінка від НБУ

Як підвищення облікової ставки вплине на кредитування в Україні: оцінка від НБУ

У Національному банку України не очікують за теперішніх умов, що підвищення облікової ставки суттєво негативно вплине на обсяги кредитування.

По-перше, вартість кредитів банки визначають, орієнтуючись не на розмір облікової ставки, а на фактичну вартість фондування.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"В умовах ринкової економіки причинно-наслідковий зв’язок традиційно такий: слідом за зростанням облікової й депозитних ставок вартість кредитування також зростає. Водночас ми не очікуємо за поточних умов значного негативного впливу від підвищення облікової ставки на обсяги кредитування", – зазначили в Нацбанку.

Також читайте Як підвищення облікової ставки вплине на економіку та заощадження українців: відповідь НБУ

Там пояснили, що вартість кредитів банки визначають, орієнтуючись не на розмір облікової ставки, а на фактичну вартість фондування: депозитів населення та бізнесу. Таким чином кредитні ставки зростатимуть поступово та співмірно до зростання вартості депозитів. Відбуватиметься це переважно зі збереженням поточного спреду між ними.

Окрім того, від початку війни кредитування зростає здебільшого за рахунок участі банків у держпрограмах, зокрема "Доступні кредити 5-7-9%". Умови цієї програми передбачають фіксовану ставку для позичальників. Тож вони надалі матимуть доступ до дешевих кредитів. Водночас ставкa, за якою отримують доходи банки, зростатиме паралельно зі ставками за депозитами.

В НБУ також пояснили, що ставки за новими кредитами бізнесу у гривнях включають плату за ризики, які є значно вищими в умовах війни. Тож кредитні ставки на тлі цих ризиків уже зросли навіть за незмінної ключової ставки – від 10,8% річних у січні до 13,7% у квітні. Проте доступ банків та позичальників до держпрограм гарантій на портфельній основі знижує ризики та зменшує тиск на кредитні процентні ставки.

Банки також йдуть на поступки клієнтам з фінансовими труднощами через війну. Так, пропонують реструктуризації та тимчасово нижчі кредитні ставки.

Нагадаємо, 2 червня НБУ підвищив облікову ставку до 25% після трьох місяців її фіксації на рівні 10%.

Гривня під контролем: Тимофій Милованов пояснив, що відбувається на економічному фронті України

Читайте також: