Як почувається іноземний бізнес в Україні під час війни: інтерв'ю з акціонером СК "ПРОВІДНА"

Деякі інвестори, не витримавши випробування війною, були змушені покинути ринок, інші ж створюють нові українські підрозділи за межами України або в тих регіонах країни, яких менше торкнулися бойові дії.

Чимало іноземних компаній залишилися в Україні та продовжили роботу навіть після повномасштабного російського вторгнення. Адже війна, яка хоч і несе смерть та руйнування, може також закласти фундамент для нових економічних можливостей. Директор IIC B. V. Ukraine, власник і член Наглядової ради ПрАТ СК «ПРОВІДНА» Якоб Вестерлакен розповів про те, що змушує інвесторів працювати в умовах війни, яким буде розвиток українського страхового ринку після перемоги та що Україна має зробити, щоб європейці хотіли і могли вкладати гроші в нашу економіку.

— Багато західних компаній пішло з росії внаслідок санкцій за війну проти України. А як іноземці, котрі володіють українськими компаніями, почуваються зараз на нашому ринку? Чи є плани згортання чи продажу бізнесу?

— Безумовно, життя багатьох людей зараз значно ускладнилося. Те, в якому стані перебуває іноземний бізнес, який працює в Україні, багато в чому залежить від типу компанії.

Наприклад, умовна мережа елітного класу має менше шансів залишитися на ринку, ніж звичайний роздрібний торговець. Є великі компанії, які, навіть маючи невеликий дохід, здатні фінансово витримати цей важкий період. Менші підприємці, найімовірніше, покинуть Україну на певний час, тому що працювати в таких умовах для них занадто дорого.

Тут присутній і такий момент: якщо ти справді емоційно пов’язаний із людьми, з якими працюєш — ти їх не залишиш. Так, можливо, ти не маєш можливості фізично бути поруч із ними, але за межами України робитимеш все можливе, щоб підтримати своїх колег, клієнтів, багато з яких вже навіть стали твоїми друзями. Я також бачу, як чимало людей, які мають бізнес в Україні, створюють нові українські підрозділи за межами України або в тих регіонах країни, яких менше торкнулися бойові дії.

— Чи може втратити західний капітал інтерес до нашого ринку через війну?

— Звичайно, що може. Особливо це стосується компаній, які інвестують для своїх клієнтів. Вони будуть змушені збалансувати свій портфель через можливі ризики. Допоки незрозуміло, скільки триватиме війна, ця проблема стає ще більшою. Невизначеність — це останнє, чого хочуть інвестори.

Та я впевнений, що після війни з’явиться нова група інвесторів, яка зосередиться на відбудові України. І чимало країн вже висловили свою підтримку у цьому питанні.

— Як на Заході бачать розвиток українського страхового ринку в умовах війни і після перемоги?

— Під час війни страхування не є пріоритетним для наших клієнтів, і це нормально. Тому страхові компанії здебільшого намагаються захистити свій персонал, зберігаючи зарплати.

Важливо пришвидшити медичне та соціальне забезпечення, де страхування є вирішальною опорою. Як мені колись хтось сказав — ви можете продавати страховку лише тоді, коли у вас є щось, що потрібно застрахувати.

Я переконаний, що після перемоги України портфель продуктів страхових компаній буде змінюватися. Вірю, що швидкість розвитку буде дуже високою, а потреба в знаннях — величезною. Отже, є всі елементи для здорового страхового ринку.

— Що Україна має зробити, щоб європейці хотіли і могли вкладати гроші в нашу економіку? Як цьому може допомогти отримання нашою країною статусу кандидата на вступ до ЄС?

— Щоб європейці хотіли інвестувати в українську економіку, має бути прозора правова база та чітке законодавство. Раніше корупція була дуже вагомою причиною, чому компанії не хотіли заходити в Україну. А після війни з'явиться можливість цієї проблеми позбутися. Вступ до ЄС принесе позитивні законодавчі зміни та може переконати компанії, що середовище для бізнесу стало іншим. Звичайно, нова влада має забезпечити дотримання цієї системи.

— Наскільки сильною є зацікавленість європейського бізнесу та європейських підприємців в участі в українській економіці?

— Україна — дуже цікава країна. Я працював у роздрібній торгівлі, і перше, на що дивлюся, — це кількість жителів. І хоч зараз ситуація важка, і рівень доходу інший, люди мають однаковий тип потреб у всьому світі, а масовість приносить можливості.

Україна в цьому плані дуже цікава країна як для великих компаній, так і для окремих підприємців. Але, як було сказано раніше, прозора та справедлива правова база є вирішальним елементом у виборі України для ведення свого бізнесу.

Я рішуче засуджую цю війну і захоплююся силою і наполегливістю українського народу та моїми колегами з «ПРОВІДНОЇ». Неймовірно, як вони продовжують свою роботу та підтримують клієнтів у ці важкі часи. Коли країна повернеться до нормального життя, чого я очікую і сподіваюся найближчим часом, я ще раз підтримаю компанію всіма необхідними фінансовими засобами. Разом ми подбаємо про те, щоб «ПРОВІДНА» посіла гідне місце на українському страховому ринку. Я переконаний, що прекрасна Україна скоро буде звільнена.