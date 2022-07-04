Як повернути оплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику: інструкція

Як повернути оплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику: інструкція

Від початку травня українці почали отримувати газ вже від Нафтогазу. Тобто тепер за травень і червень розраховуватися за газ потрібно з новим постачальником. Якщо ви вже сплатили попередньому постачальнику, гроші можна повернути. Розказуємо, як це зробити, в матеріалі ТСН.ua.

Як повернути кошти, розповідають експерти ГазПравди.

В разі зміни постачальника газу сплата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить. Також переплату за постачання газу не можна переадресувати на сплату за розподіл (доставку) газу. Гроші можна лише повернути. Якщо ви випадково внесли кошти за газ старому постачальнику або переплатили, їх можна повернути. "Сума переплати зараховується в рахунок сплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги".

Як повернути гроші за газ

Щоб це зробити, вам необхідно написати заяву та особисто звернутися до попереднього постачальника. Заява складається у довільній формі, але слід обов’язково вказати номер особового рахунку. В заяві обов’язково потрібно зазначати ПІБ, місце проживання, прохання повернути кошти, дату та підпис. Можна звернутися за зразком до постачальника.

Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу старого постачальника або на офіційну електронну адресу. В останньому випадку надсилати слід підписану фотокопію заяви.

Які документи необхідно додати до заяви

копію паспорта власника особового рахунку (перші дві сторінки та реєстрація),

копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку,

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписку з Приват24),

копію квитанції про сплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис "Згідно з оригіналом", дату та підпис.

Гроші повинні повернути протягом 14-30 календарних днів. Проте в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути інші. Уточнити терміни повернення потрібно безпосередньо у попереднього постачальника газу.

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