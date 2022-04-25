Як працюватимуть банки під час травневих свят – роз'яснення НБУ

Як працюватимуть банки під час травневих свят – роз'яснення НБУ

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та банківських установ на час святкових днів у травні.

Так, у період дії воєнного стану в Україні скасовано cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Також вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Про це наголосили у преслужбі НБУ.

Як працюватимуть банки під час травневих свят:

Святковий день 1 травня (День праці), що припадає на неділю, не переноситься.

Відповідно, понеділок 2 травня є робочим днем, зокрема для банківської системи.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться від 30 квітня до 2 травня 2022 року включно з датою банківського дня 2 травня 2022 року;

Святковий день 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні), що припадає на понеділок, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться від 7 до 9 травня 2022 року включно з датою банківського дня 9 травня 2022 року.

У Нацбанку наголосили, що попри війну, СЕП працює у звичайному режимі, як і в мирний час.

"Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Узбекистан заборонив росіянам віддалено оформляти банківські картки. Для того, щоб громадяни країни-агресорки змогли отримати картки Visa і Mastercard, потрібно приїхати до Узбекистану.

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