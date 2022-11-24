Як працюватимуть банки в умовах блекауту: пояснення НБУ

У Нацбанку розповіли, як працює банківська система України в умовах відключення світла.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Зазначається, що банківська система досі працює в безперервному режимі, забезпечує платежі та розрахунки, надає фінансові послуги бізнесу й громадянам.

"Національний банк перебуває в постійному діалозі з банками, здійснює оцінку поточної ситуації на предмет наявних і потенційних ризиків, щоб своєчасно реагувати необхідними інструментами", - йдеться в повідомленні.

Визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей. Вони надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

Ці відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики. Також туди планують набрати додатковий персонал, касову техніку, банкомати, готівку.

Також українським банкам рекомендовано автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

Крім того, банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали "Пунктами незламності".

Нагадаємо, що, за інформацією Держспецзв`язку, в Україні працює близько 44% базових станцій мобільних операторів.

Раінше мер Києва Віталій Кличко розповів, як киянам допомагатимуть у разі блекауту та чи планують проводити евакуацію.

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