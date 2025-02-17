Як правильно рахувати зарплату: скільки реально отримуємо на руки та чи вигідніше працювати через ФОП

Середня зарплата в Україні 2025 року зросте до 24389 грн. Скільки отримає працівник після всіх відрахувань? Розберемо, як правильно рахувати зарплату та чи вигідно бути ФОПом.

В Україні потроху зростає середня зарплата і 2025 року вона становитиме 24389 грн. Водночас мінімальна заробітна плата залишається без змін - 8000 грн.

Про це повідомляє НБУ в своєму інфляційному звіті, опублікованому 6 лютого.

Чи означає це, що українці отримуватимуть більше "чистими"? Розмір зарплати, який вказаний у вакансіях чи у договорі, не дорівнює тому, що людина насправді отримує. Частина із заробітку йде на податки та обов'язкові відрахування.

Як формується зарплата: нарахована vs "чистими"

Зарплата формується з:

нарахованої суми – те, що вказано у трудовому договорі або вакансії;

суми після відрахувань – фактична виплата, яка приходить на карту.

Різниця між цими показниками з’явилася тому, що роботодавець зобов’язаний сплачувати податки за своїх працівників.

Калькулятор обрахунку виплати зарплати

Щоб виплатити середню зарплату в 24389 грн, роботодавцю насправді потрібно витратити більшу суму – 29755 грн, адже він повинен сплатити ще поверх єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 22%. Водночас і працівник отримає на руки на 5,6 тисячі гривень менше – 18780 грн, адже із зарплати буде вирахувано 23% на податки:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%.

Військовий збір – 5%.

Тобто загалом, щоб виплатити будь-яку зарплату, потрібно сплатити державі 45% різних податків та зборів.

Обрахунок податків і зборів для виплати середньої зарплати / Фото: ТСН.ua

Обрахунок виплати мінімальної зарплати у 8000 грн ідентичний середній. Тобто роботодавцю загалом потрібно витратити 9780 грн (із ЄСВ), а працівник, після всіх відрахувань від зарплати (ПДФО та військовий збір), на руки отримує 6160 грн.

Обрахунок податків і зборів для виплати мінімальної зарплати / Фото: ТСН.ua

Обрахунок виплати середньої та мінімальної зарплат:

Обрахунок виплати середньої та мінімальної зарплат 2025 року / Фото: ТСН.ua

Чому у вакансіях вказують "зарплата від..."?

Багато роботодавців використовують формулювання "зарплата від…" в оголошеннях про пошук працівників, однак це не означає, що працівник отримуватиме більше. Причиною такого формулювання може бути:

Фіксована ставка без бонусів.

Оплата залежно від KPI або кількості відпрацьованих годин (ставка за годину роботи та бонуси; наприклад: 50 грн за проведений урок (ставка на годину) + 350 грн бонус (не постійний показник).

Для залучення кандидатів із подальшим уточненням оплати праці.

Як перевірити, чи платять за вас податки?

Від того, чи сплачує роботодавець за вас податок ЄСВ, залежить, чи буде вам нараховуватися страховий стаж. Тому важливо це перевіряти, щоб потім отримати оплачувані відпускні, лікарняні та мати той же страховий стаж роботи для нарахування пенсії в майбутньому.

Перевірити, чи роботодавець сплачує податки за вас та чи зараховується вам стаж роботи, можна наступним чином:

Зайдіть на сайт Державної податкової служби України та увійдіть в особистий кабінет.

Оберіть ключ для власної ідентифікації (цифровий підпис).

В особистому кабінеті оберіть "ЕК для громадян", а потім – "Запит про суми виплачених доходів".

Також відрахування із зарплати можна перевірити в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України.

ФОП чи офіційне працевлаштування: що вигідніше?

Деякі компанії пропонують працівникам працювати як ФОП 3 групи, адже податки для них є значно нижчими на 2025 рік:

Єдиний податок - або 3% з ПДВ, або 5% без ПДВ.

Військовий збір - 1% від доходу.

Мінімальний ЄСВ - 1760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

Тобто, якщо ФОП має середню зарплату в 24389 грн, то після сплати податків у нього залишається 21221 грн, що більше, ніж у працівника за трудовим договором (18780 грн).

Але ФОП не має оплачуваних лікарняних, декретних та відпусток. І на майбутню пенсію теж "крапає" мінімальна сума.

Авторка: Олена Розводова

Читайте також: