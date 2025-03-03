Як правильно скласти особистий бюджет та економити: 5 методів і 3 топпомилки

Особистий бюджет та його правильне планування – ключі до фінансової незалежності та стабільності. Як правильно розподілити доходи, врахувати інфляцію та створити свій резервний фонд 2025 року? Плануйте свої фінанси, як професіонал – читайте покрокову інструкцію та поради експертів, як створити фінансову "подушку безпеки".

Майже половину доходів українців "з'їдають" витрати на продукти харчування. А ще – комуналка, транспорт, ліки. І на себе та на "чорний день" вдається відкласти зовсім мало.

Як правильно витрачати, економити та розподіляти свої фінанси? У цій статті ви знайдете покрокову інструкцію та поради експертів, які допоможуть ефективно управляти особистими фінансами та створити надійну "подушку безпеки".

Доходи й витрати українців

Середня зарплата в Україні 2024 року зросла до 21,5 тис. грн, проте основні витрати залишаються незмінними (дані Нацбанку):

45% – харчування;

20% – комунальні послуги;

15% – транспорт;

10% – медицина;

10% – розваги та форс-мажори.

Щоб контролювати ці показники, потрібні сучасні інструменти та чіткий план. Почніть із аналізу своїх фінансів – це основа для подальших кроків.

5 методів планування бюджету: оберіть свій

1) Метод 50/30/20: класика фінансової грамотності

50% – обов’язкові витрати (їжа, комуналка, кредити).

30% – бажання (подорожі, хобі).

20% – заощадження або погашення боргів.

Приклад: за доходу 35000 грн: 17500 грн – на потреби, 10500 грн – на розваги, 7000 грн – у резервний фонд.

2) Нульовий бюджет (Zero-Based Budgeting)

Кожна гривня має "призначення". Наприкінці місяця залишок на рахунку – 0 грн (всі кошти розподілені між витратами, заощадженнями, боргами). Ідеально для тих, хто любить тотальний контроль.

3) Конвертна система

Готівка розподіляється по конвертах з назвами категорій ("Їжа", "Комуналка"). Коли конверт порожній – витрати припиняються. Допомагає уникнути імпульсивних покупок.

4) Правило 80/20: спрощений варіант

20% доходу одразу відкладайте, решту 80% витрачайте на потреби та бажання. Наприклад, із 35000 грн – 7000 грн у заощадження, 28000 грн – на все інше.

5) Бюджетування за цінностями

Витрачайте більше на те, що робить вас щасливими (наприклад, освіта чи подорожі), скоротивши інші статті. Наприклад, якщо здоров’я – пріоритет, зменшіть витрати на розваги, щоб купити абонемент у спортзал.

Резервний фонд: ваш фінансовий парашут

За рекомендацією НБУ, розмір "подушки безпеки" – 3-6 місячних доходів. Для зарплати в 35000 грн – це 105000-210000 грн.

Де зберігати? Зберігати можна в ощадних рахунках з щомісячною капіталізацією відсотків або ж у облігаціях воєнного часу – дохідність до 18% річних.

Як врахувати інфляцію? Практичні поради

Нинішня інфляція на рівні майже 13% річних вимагає від нас певної корекції фінансових стратегій. Одним із важливих кроків є індексація заощаджень.

Оскільки інфляція знецінює грошову одиницю, необхідно інвестувати в інструменти, які можуть забезпечити дохід, вищий за рівень інфляції. Це можуть бути депозити, облігації або інші фінансові інструменти, які здатні захистити заощадження від знецінення.

Також читайте Чому нам важко відкласти гроші та як це змінити: 10 дієвих інструментів і методів заощадження

З іншого боку, важливо періодично коригувати особистий бюджет. Це дозволить оперативно реагувати на зміни цін, зокрема на харчування та інші важливі статті витрат. Враховуючи зростання цін на продукти та послуги, доцільно проводити корекцію бюджету, щоб ці витрати були покриті без шкоди для інших статей.

Ще однією важливою стратегією є диверсифікація доходів. Покладатися тільки на основну заробітну плату ризиковано, особливо в умовах економічної нестабільності та інфляції.

Залучення додаткових джерел доходу, таких як фриланс або інвестиції, може значно знизити залежність від основної роботи та забезпечити фінансову стабільність. Це дозволяє бути гнучким у ситуаціях, коли основний дохід може зменшитися чи бути тимчасово відсутнім.

Топ-3 помилки, які руйнують особистий бюджет

Водночас важливо уникати певних помилок, які можуть зруйнувати бюджет. Однією з таких є незначні щоденні витрати, які з часом можуть накопичити значну суму.

Помилка №1: витрати на непотрібні дрібниці

Наприклад, витрати на каву чи інші дрібниці щодня можуть призвести до витрат на рівні місячної зарплати. Тому важливо контролювати такі витрати через додатки або інші засоби, що дозволяють стежити за фінансами в реальному часі.

Помилка №2: відсутність фінансової подушки

Другою помилкою є відсутність фінансової подушки. Відкладаючи хоча б 10% від доходу щомісяця, можна створити резерв, який допоможе впоратися з непередбачуваними ситуаціями.

Помилка №3: кредити

Нарешті, велика кількість людей користується кредитками з високими відсотковими ставками, що додає фінансового навантаження. Для уникнення цієї проблеми можна шукати вигідніші пропозиції, такі як мікропозики під 0% або варіанти реструктуризації боргів, що дозволяють зменшити витрати на обслуговування боргу.

Особливу увагу слід приділяти питанням кредитування. Споживчі кредити часто мають високі відсоткові ставки, що призводить до значного переплачування коштів.

За даними Національного банку України, понад 40% громадян користуються кредитними картками, за якими річна відсоткова ставка перевищує 30%. Це означає, що за активного використання кредитних коштів фінансове навантаження може значно зростати.

Надмірна кредитна заборгованість не лише збільшує витрати домогосподарств, а й знижує рівень фінансової безпеки, оскільки в разі непередбачених обставин повернення боргу може стати проблематичним.

Тож складання бюджету – це основа фінансової безпеки. Ефективне управління особистими фінансами передбачає контроль щоденних витрат, використання перевірених ресурсів для податкового планування та обережний підхід до кредитування. Це сприяє фінансовій стабільності та захищає бюджет від ризиків, пов’язаних із неконтрольованими витратами та борговими зобов’язаннями.

Авторка: Анна Суховецька

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