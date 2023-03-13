Як родичі можуть отримати невиплачену пенсію померлого: роз'яснення ПФУ

Якщо громадянин недоотримав пенсію і помер, родичі можуть отримати виплати. Як це зробити, читайте в матеріалі ТСН.ua
Недоотриману пенсію громадянина, що помер, можуть отримати члени сім'ї протягом місяць після смерті включно.
Про це нагадали, у Пенсійному фонді України.
Хто може отримати гроші
Отримати невиплачену пенсію померлого пенсіонера можуть його родичі або спадкоємці.
Оформити заяву на виплату можна онлайн або в найближчому сервісному центрі адміністративних послуг. Перелік документів, які потрібно надати в обох випадках однаковий.
Перелік документів, які потрібно надати для отримання пенсії померлої людини:
- Свідоцтво про смерть пенсіонера.
- Документи, які можуть свідчити про родинні зв'язки із покійним.
- Паспорт або інший документ, який може засвідчити особу заявника.
- Реквізити банківського рахунку, на який можна відправити недоотримані гроші померлого.
Умови отримання пенсії померлого
Для отримання виплат необхідно довести, що заявник проживав на одній території з померлим пенсіонером або померлий перебував на його утриманні.
У випадку, якщо потрібні документи відсутні недоотримана пенсія оформляється у спадок.
У тому разі, якщо у заявника немає банківського рахунку, він може отримати готівку через відділення Ощадбанку.
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