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Як родичі можуть отримати невиплачену пенсію померлого: роз'яснення ПФУ

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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967
Час на прочитання
2 хв
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Як родичі можуть отримати невиплачену пенсію померлого: роз'яснення ПФУ

Якщо громадянин недоотримав пенсію і помер, родичі можуть отримати виплати. Як це зробити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Недоотриману пенсію громадянина, що помер, можуть отримати члени сім'ї протягом місяць після смерті включно.

Про це нагадали, у Пенсійному фонді України. 

Хто може отримати гроші

Отримати невиплачену пенсію померлого пенсіонера можуть його родичі або спадкоємці.

Оформити заяву на виплату можна онлайн або в найближчому сервісному центрі адміністративних послуг. Перелік документів, які потрібно надати в обох випадках однаковий.

Перелік документів, які потрібно надати для отримання пенсії померлої людини:

  • Свідоцтво про смерть пенсіонера.
  • Документи, які можуть свідчити про родинні зв'язки із покійним.
  • Паспорт або інший документ, який може засвідчити особу заявника.
  • Реквізити банківського рахунку, на який можна відправити недоотримані гроші померлого.

Умови отримання пенсії померлого

Для отримання виплат необхідно довести, що заявник проживав на одній території з померлим пенсіонером або померлий перебував на його утриманні.

У випадку, якщо потрібні документи відсутні недоотримана пенсія оформляється у спадок.

У тому разі, якщо у заявника немає банківського рахунку, він може отримати готівку через відділення Ощадбанку.

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Дата публікації
Перегляди
967
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