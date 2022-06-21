Як російські мільйонери виводять з РФ свої капітали - експерт назвав транзитні країни

Як російські мільйонери виводять з РФ свої капітали - експерт назвав транзитні країни

Лише публічний протест проти путінської політики зможе врятувати мільйонерів від банкрутства ті санкцій.

За даними розвідки Британії 15 тисяч російських доларових мільйонерів намагаються виводити гроші з РФ, але офіційно це неможливо.

Доктор економічних наук, глава Advanter Group, член Ради Singularity University Андрій Длигач під час телемарафону "Freeдом" сказав, що російські олігархи використовують транзитні країни.

"Через Грузію несподівано пішов фінансовий потік. Також мільйонери намагалися використати Казахстан та інші країни. Намагаються скористатися ситуацією Індія, ОАЕ, країни Близького Сходу. Можливо, скористається навіть Ізраїль", - зазначив експерт.

А ось Британія, Італія, Франція, Кіпр активно підтримують санкції і не дадуть можливості Росії уникнути відповідальності за виведення грошей.

"Звичайно, доларові мільйонери біжать, але нам треба, щоб вони не бігли, нам треба, щоб вони протестували всередині Росії. У сучасному світі сховати гроші неможливо. Все відстежується. Будь-яка спроба переписати їх на когось все одно в результаті стає очевидною", - додав Длигач.

Нагадаємо, федеральні прокурори Нью-Йорка оголосили 15 червня, що збираються арештувати понад 5,3 млн дол. з американського банківського рахунку, що належить російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву.

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