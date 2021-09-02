Як розбагатіти, якщо у вас немає батьків зі статками: 5 головних порад від мільярдерів

Як розбагатіти, якщо у вас немає батьків зі статками: 5 головних порад від мільярдерів

Прості істини, які варто зрозуміти.

У 2021 році кількість мільярдерів у списку найбагатших людей світу Forbes зросла до рекордної кількості - 2755 людей. Це на 660 більше, ніж у 2019 році. В цілому мільярдери стали на 86% багатшими, ніж роком раніше. Більше 70% з них досягли успіху самостійно - без допомоги та підтримки багатих батьків або інших родичів.

Що радять найбагатші люди світу і як, на їхню думку, досягти успіху - у матеріалі ТСН.ua.

1. Джефф Безос: "Не бійтеся змінювати свою точку зору"

Джефф Безос почав створювати компанію, яка згодом перетворилася в Amazon, продаючи книги зі свого гаража в Сіетлі в 1994 році. На сьогоднішній момент його капітал складає більше 177 млрд доларів.

Мільярдер каже: важливо бути відкритим до нового і готовим скоригувати свій погляд на речі. Джефф Безос вважає, що люди, які досягли успіху, витратили значні зусилля на те, аби сформувати свої переконання, а потім знайти аргументи, які можуть їх спростувати. Безос впевнений, що завдяки такому мисленню ви станете більш креативними, гнучкими і більш успішними:

"Я помітив, що люди, які в підсумку виявляються праві, не бояться змінювати свою думку навіть без отримання нової інформації. У них є така ж інформація, що і на початку, але вони прокидаються, і заново аналізуючи ситуацію, приходять до нових висновків".

Джефф Безос / Associated Press

2. Воррен Баффет: "Інвестуйте в себе"

Колись, ще хлопцем, він пообіцяв собі стати мільйонером, але йому вдалось перевершити свої мрії. Відомий інвестор Баффет завжди говорив, що найкращі інвестиції, які ви можете зробити, не мають нічого спільного з грошима:

"Безумовно, краще вкладення, яке ви можете зробити, це інвестиція в себе".

За словами Баффета, найкращий спосіб зробити це - навчитися висловлювати свої думки просто і зрозуміло "як в письмовій формі, так і в усній". Саме так, на його думку, ви зможете збільшити свій капітал як мінімум на 50%.

"Якщо ви не вмієте правильно спілкуватися, це все одно, що підморгувати красивій дівчині в темряві - вона все одно нічого не помітить. Ви можете мати найрозвиненіший інтелект у світі, але ніякого сенсу від нього не буде, якщо ви не можете зрозуміло викладати свої думки", - вважає Баффет.

Уоррен Баффет

3. Білл Ґейтс: "Оточіть себе правильними людьми"

Американський мільярдер і засновник компанії Microsoft говорить, що знайшов способи контролювати "своє его", ставши мільярдером у 31 рік. Ґейтс розповів про те, що живе досить скромно, продовжуючи робити звичайні речі: щовечора він миє посуд після вечері і відвозить своїх дітей до школи вранці. Крім того, мільярдер оточує себе правильними людьми, серед яких і найкращий друг - Воррен Баффет.

"Якщо я з'явлюся перед ним, роздувшись від власної зарозумілості, мене приведуть до тями. Контролюйте свій егоїзм", - сказав Гейтс.

Білл Ґейтс

Білл Ґейтс та його друг Уоррен Баффет

4. Джек Ма: "Кожен здатний досягти успіху, якщо докладе зусиль"

Засновник Alibaba і мільярдер Джек Ма переконаний, що будь-хто може досягти успіху так само, як і він. Після коледжу Джеку, який провів своє дитинство в Ханчжоу, відмовили більше 30 роботодавців, перш ніж він став учителем англійської мови. Сьогодні капітал Ма досягає 51 млрд доларів.

"Я заснував Alibaba в 1999 році у своїй квартирі. Якщо ми з командою змогли досягти успіху, то зможуть і 80% людей в світі. У нас майже нічого не було, але ми вірили в майбутнє", - сказав Ма.

Трьома основними джерелами до успіху мільярдер називає вміння бути відкритим до нового, ніколи не здаватися і використовувати всі ті навички, якими ви володієте.

"Якщо ви мислите в одному ключі з оточенням, навряд чи перед вами відкриється вікно можливостей", - сказав Ма. Аби бути успішним, важливо думати про речі, про які ще ніхто не думав.

Джек Ма / Associated Press

5. Опра Вінфрі: "Не чекайте, що успіх прийде до вас у один момент"

Опра Вінфрі - американська акторка, телеведуча, письменниця, філантропка та феміністка. Майновий стан Вінфрі оцінюється в приблизно $2,8 млрд, завдяки чому її вважають найбагатшою жінкою в світовому шоу-бізнесі. Коли мільярдерка Уїнфрі говорила з випускним класом Колорадського коледжу, вона сказала студентам, що успіх не прийде в їхнє життя відразу: "Я тут, аби сказати вам наступне: не чекайте зіркового часу, хоча всі говорять, що він обов'язково прийде".

Замість цього вона сказала, що мова йде про один великий та важливий крок:

"Правда в тому, що ви не можете контролювати все на світі. Єдине, що ви можете зробити тут і зараз, - це прийняти рішення. Життя - це рішення, а рішення, яке ви можете прийняти, - це використовувати своє життя по повній. Успіх - це процес. Ви можете запитати про це будь-кого, хто досяг успіху", - додала Вінфрі.

Частиною цього процесу, за її словами, є невдачі.

"Ви розумієте, що в деякій мірі успіх перебуває поза вашим контролем. Успіх - хороший з точки зору досягнення цілей, виконання місії, прозріння, особливо якщо те, що ви робите, створює добро в світі. Але якщо ви починаєте визначати себе за допомогою традиційних заходів досягнення успіху, і це впливає на вашу самооцінку - вам судилося бути нещасним, тому що ви не можете його контролювати".

Опра Уїнфрі / short-biography.com

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