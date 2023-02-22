Як розраховується розмір субсидії для сім'ї, у якій чоловік та жінка мешкають окремо

Якщо подружжя живуть окремо, чи враховуються доходи всіх членів сім'ї при розрахунку житлової субсидії, читайте в матеріалі ТСН.ua

Громадяни України з мінімальною заробітною платою та низькими доходами можуть отримувати житлову субсидію. Субсидія призначається, якщо доходи сім'ї не дають змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. Обов’язковий відсоток платежу для кожної сім’ї залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб та розраховується на всіх членів домогосподарства.

Як бути, якщо зареєстроване (фактичне) місце проживання членів сім’ї відрізняється від адреси домогосподарства?

Згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України, подружжя вважається сім’єю, навіть якщо дружина та чоловік у зв’язку з різними обставинами не проживають разом. Окреме проживання може бути пов’язано з навчанням, роботою, лікуванням, доглядом за батьками, дітьми та іншими поважними причинами. Тому при призначенні житлової субсидії враховуються доходи всіх членів сім’ї домогосподарства, включаючи тих, хто проживає окремо від родини.

З урахуванням цих обставин спільні доходи подружжя враховуються при призначенні житлової субсидії, окрім випадків, якщо обом понад 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу.

Читайте також: